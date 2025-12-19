Un menor chocó un auto estacionado y le secuestraron el suyo

En la madrugada de este viernes un joven perdió el control de su vehículo, una camioneta Volkswagen Saveiro y colisionó a otro que estaba estacionado en el barrio Pampa Central. El automóvil que venía manejando no tenía documentación por lo que fue demorado.

El conductor era un joven de 17 años de edad, que venía acompañado por una mujer de 18 que no resultaron heridos. El personal de Tránsito demoró la Saveiro por falta de papeles.

El segundo automóvil involucrado era un Volkswagen Surán que estaba estacionado en el lugar.