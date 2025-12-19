Bahía Blanca | Viernes, 19 de diciembre

20.2°

Bahía Blanca | Viernes, 19 de diciembre

20.2°

Bahía Blanca | Viernes, 19 de diciembre

20.2°
La ciudad.

Un menor chocó un auto estacionado y le secuestraron el suyo

El hecho ocurrió en calle Jujuy al 800 en el barrio Pampa Central.

La Saveiro que produjo el incidente

En la madrugada de este viernes un joven perdió el control de su vehículo, una camioneta Volkswagen Saveiro y colisionó a otro que estaba estacionado en el barrio Pampa Central. El automóvil que venía manejando no tenía documentación por lo que fue demorado.

El conductor era un joven de 17 años de edad, que venía acompañado por una mujer de 18 que no resultaron heridos. El personal de Tránsito demoró la Saveiro por falta de papeles.

El segundo automóvil involucrado era un Volkswagen Surán que estaba estacionado en el lugar.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Básquetbol.
La ciudad.
El país.
Básquetbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE