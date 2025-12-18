Patagones: Marino puso en funciones al nuevo subsecretario de Desarrollo Social

El intendente Ricardo Marino puso en funciones a Juan Ensone, como nuevo subsecretario de Desarrollo Social, completando así la reestructuración prevista por el jefe comunal maragato de cara a la segunda parte de su mandato.

Durante el acto, Juan Manuel Ensone, agradeció a quienes hicieron posible su designación y destacó el trabajo colectivo que se viene desarrollando desde hace tiempo.

“Esto no es algo que se generó este año, sino el resultado de un trabajo sostenido de muchas personas durante más de dos años y medio, que permitió que hoy estemos acá”, expresó.

También destacó el trabajo articulado con las distintas áreas del Ejecutivo y remarcó: “Con el apoyo de todas las secretarías, vamos a dar lo mejor de nosotros”.

Por su parte, el jefe comunal destacó la importancia de la reestructuración del gabinete municipal y contextualizó la designación en el marco de los desafíos asumidos desde el inicio de la gestión.

Señaló que la conformación del equipo de gobierno no fue sencilla, especialmente en un contexto económico complejo, y recordó que fue necesario reducir la estructura inicial como un gesto político de austeridad y responsabilidad.

Anuncios de Marino

En su mensaje, el mandatario maragato también realizó anuncios vinculados a la continuidad y ejecución de obras y proyectos estratégicos para el partido de Patagones, confirmando la presentación del Presupuesto 2026 y la Ordenanza Fiscal, que contemplan nuevas inversiones para el distrito.

En ese marco, anunció la primera etapa de la Escuela Técnica de Patagones, la finalización del Instituto Superior de Formación Docente, la continuidad de la segunda etapa de la obra de la calle Hipólito Yrigoyen y sus laterales.

También abordó la inauguración de la iluminación y veredas de la calle Celedonio Miguel, la construcción de una nueva Terminal de Ómnibus en Villalonga, y la ejecución de la rotonda en la intersección de avenida de la Constitución y Juan Domingo Perón, obra ya licitada con un presupuesto superior a los 365 millones de pesos depositados en el Banco Provincia.

Asimismo, destacó la concreción de más de 59 obras en todo el distrito, mejoras en caminos rurales, accesos, equipamiento y servicios en las distintas localidades, y reafirmó la continuidad de políticas de infraestructura, educación, salud y desarrollo urbano. (agencia Patagones)