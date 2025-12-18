Controlaron un incendio forestal de gran magnitud en cercanías del dique Paso de las Piedras

Las autoridades lograron contener el avance del incendio y pasarlo a una fase de enfriamiento

Un incendio forestal de importantes dimensiones afectó durante la jornada del miércoles las inmediaciones del dique Paso de las Piedras, donde las condiciones meteorológicas adversas, especialmente el fuerte viento, favorecieron la rápida propagación de las llamas. El fuego logró ser contenido cerca de la medianoche gracias a un amplio operativo conjunto de bomberos voluntarios de la región.

Según informó Marcos Weimbender, jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra de la Ventana, el incendio se descontroló tras un cambio repentino en las condiciones climáticas, lo que provocó un avance acelerado del frente ígneo. Ante la magnitud del siniestro y la velocidad de propagación, se solicitó el apoyo de distintos cuarteles de la zona.

En el operativo intervinieron dotaciones de Tornquist, Sierra de la Ventana, Saldungaray, Coronel Suárez y Coronel Pringles, con la asistencia de camiones cisternas que permitieron el abastecimiento continuo de agua a las autobombas que trabajaron en el combate del fuego.

De acuerdo a las estimaciones preliminares, el incendio afectó una superficie superior a las 100 hectáreas de pastizales, sembrados, bosques y vegetación autóctona. La proximidad del foco a una zona estratégica vinculada a los recursos hídricos generó especial preocupación durante el desarrollo del siniestro.

El operativo contó además con apoyo logístico del municipio de Tornquist. Por disposición de la Secretaría de Seguridad, se movilizaron tanques cisternas utilizados habitualmente para tareas de riego en Sierra de la Ventana y Saldungaray, lo que permitió optimizar el reabastecimiento de agua en el frente de trabajo.

Cerca de la medianoche, las autoridades lograron contener el avance del incendio y pasarlo a una fase de enfriamiento. A partir de las 2, la mayoría de las dotaciones regresó a sus bases, mientras que en las primeras horas de este jueves permanecen en el lugar efectivos de Sierra de la Ventana y Tornquist realizando tareas de monitoreo y guardia de cenizas para evitar posibles reinicios.

Las autoridades continúan trabajando en las pericias correspondientes para determinar el origen del foco ígneo, en un contexto de alerta por las altas temperaturas previstas para la jornada. (Radio Reflejos)