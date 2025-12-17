Bahía Blanca | Miércoles, 17 de diciembre

La ciudad.

La Provincia entregó un tomógrafo y más equipamiento al Hospital Penna

Explicaron que buscan fortalecer la capacidad diagnóstica y quirúrgica del principal hospital público de Bahía Blanca.

El Hospital Interzonal Dr. José Penna recibió un tomógrafo de última generación y dos equipos Arco en C, en el marco de una inversión realizada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires destinada a "reforzar la atención en el sistema público de salud2, explicaron.

Según se informó oficialmente, el tomógrafo cuenta con tecnología de 128 cortes y un amplio diámetro, lo que permite realizar estudios con mayor precisión y comodidad para los pacientes, especialmente aquellos con patologías complejas u obesidad. 

En tanto, los equipos Arco en C posibilitan la obtención de imágenes en tiempo real y radiografías digitales durante procedimientos quirúrgicos y diagnósticos, lo que mejora la seguridad y eficacia de intervenciones en especialidades como traumatología, neurocirugía y cirugía vascular.

Desde la cartera sanitaria provincial indicaron que esta incorporación forma parte del proceso de recuperación y fortalecimiento del Hospital Penna, tras los daños sufridos por las inundaciones registradas en marzo en Bahía Blanca, y se suma a otras inversiones previstas en equipamiento médico.

El Hospital Penna es centro de referencia para el sur bonaerense y estas mejoras buscan optimizar el acceso a tecnología de alta complejidad y la calidad de atención para la población de la región.

