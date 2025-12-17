Condenado por una violenta entradera en Sixto Laspiur al 2.000

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó, en juicio abreviado, a Leandro Nicolás Campos a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por entrar a robar en una casa con un arma de fuego.

El hecho, según la causa investigada por la UFIJ N° 11, a cargo del fiscal Diego Conti, se produjo el 23 de mayo de 2020, cuando Campos y otra persona, no identificada, se presentaron en una vivienda ubicada en Sixto Laspiur al 2.000, intimidaron el propietario con las armas que portaban y lo hicieron ingresar al inmueble.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ya en el interior, ataron con precintos al hombre para apoderarse de tres relojes, dos tarros grandes con monedas, un teléfono celular y se dieron a la fuga en la moto con la que habían arribado.

La víctima detalló en su declaración que uno de los sujetos le puso el arma en la pierna y lo amenazó con disparar si no lo decía donde estaba la plata, el hombre le dijo que solo tenía herramientas para trabajar y el asaltante sacó cuatro o cinco balas del tambor, dejó una puesta y le empezó a gatillar hasta que la víctima se tiró al piso.

El aporte de las cámaras de seguridad, los testimonios de vecinos y personas que pasaban por el lugar cuando el hombre salió a pedir auxilio -tras la huida de los ladrones- sumado a las tareas investigativas, permitieron dar con uno de los autores del hecho.

Campos fue condenado como autor penalmente responsable del delito de robo con arma, cuya aptitud para el disparo no fue acreditada.