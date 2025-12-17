Recomendaciones ante el calor intenso y los fuertes vientos previstos para este miércoles
La temperatura máxima podría llegar a los 35 grados. Se prevén ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.
Este miércoles se presenta con condiciones meteorológicas adversas en Bahía Blanca y la región, combinando altas temperaturas y fuertes vientos, por lo que se recomienda extremar las medidas de prevención para evitar accidentes y problemas de salud.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente hasta el mediodía una alerta amarilla por vientos, que también alcanza a Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso. Se prevén vientos del sector norte y noroeste, con velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.
En paralelo, el servicio Satelmet anticipa una jornada calurosa, con una temperatura máxima que podría llegar a los 35 grados y un índice de radiación ultravioleta alto, especialmente durante la tarde.
La actualización del tiempo en Bahía y la región
Ante este escenario, se aconseja a la población adoptar las siguientes medidas:
Recomendaciones por viento
• Evitar salir de no ser necesario.
• Retirar o asegurar objetos que puedan volarse, como macetas, sillas, chapas o toldos.
• Mantener puertas y ventanas cerradas y evitar permanecer cerca de ellas.
• No resguardarse debajo de árboles, postes, carteles publicitarios o marquesinas.
• Conducir con extrema precaución, especialmente en rutas y zonas abiertas.
Recomendaciones por altas temperaturas
• Evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación.
• Hidratarse con frecuencia, incluso sin sensación de sed.
• Usar ropa liviana, de colores claros, gorra y protector solar.
• Prestar especial atención a niños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas.
• Reducir la actividad física intensa durante la tarde.
Hacia la noche se espera un descenso de la temperatura y cielo parcialmente nublado, con registros cercanos a los 18 grados hacia la medianoche del jueves.