Presentaron oficialmente los I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

Se presentó en Rosario la primera edición de los Jadar Junior, una competencia que se desarrollará en abril de 2027 y reunirá a unos 10 mil atletas sub 21 de las 24 jurisdicciones del país, integrando deportes convencionales y adaptados bajo un modelo inclusivo, sostenible y alineado con estándares internacionales.

El acto fue encabezado por el intendente rosarino, Pablo Javkin; el presidente del COA, Mario Moccia; el presidente del COPAR, Gustavo Borro; el secretario de Deporte de la provincia de Santa Fe, Fernando Maletti; y la secretaria de Deportes y Turismo de Rosario, Alejandra Mattheus.

Como rasgo distintivo, los Jadar Junior se desarrollarán en dos olas de competencia que permitirán optimizar sedes, recursos y logística. Su programa deportivo se inspirará en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y, funcionará como Campeonatos Argentinos oficiales para los deportes de conjunto, garantizando el máximo nivel competitivo y una representación federal equilibrada.

"Vamos a vivir algo hermoso, porque vamos a tener más de 10 mil jóvenes de toda la Argentina, compitiendo y formándose, y nos va a permitir a nosotros hacer un evento con toda la infraestructura de los Sudamericanos"; señaló Javkin, en relación a los Juegos que llegarán el año que viene.

“Estamos felices de estar aquí en Rosario, en esta ciudad que nos ha dado tantas alegrías en la organización de eventos internacionales como los Juegos Suramericanos de Playa, los Juegos Suramericanos de la Juventud, los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en el mes de septiembre y ahora podemos anunciar los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior para el año 2027”, enumeró Moccia.

"Es una propuesta que termina de completar el ciclo olímpico y que permite tener una competencia para los jóvenes que se están preparando para los Juegos Panamericanos Junior de 2029 con dos años de diferencia, por eso lo hacemos sub 21 para que puedan seleccionarse y proyectarse los mejores deportistas que van a representar la Argentina”, explicó.

"Seguir apostando al deporte en estos tiempos y acá se puede ver que el deporte es de las poquitas cosas que nos une a todos. Une 24 provincias, 24 secretarios de Deporte que van a potenciar al deporte olímpico y paralímpico en su desarrollo", manifestó Borro.

Los presidentes del COA y del COPAR le entregaron las banderas de ambas entidades al intendente Javkin en representación del compromiso que la ciudad de Rosario asume de organizar la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior 2027.

A continuación, se presentó a la mascota oficial, Teté, quien también fue personaje oficial de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 y de los Jadar 2025.