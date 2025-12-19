Cayó en Patagones un hombre de Viedma con tres pedidos de captura

La Policía de Carmen de Patagones detuvo a un hombre de 50 años, domiciliado en Viedma, sobre quien pesaban tres pedidos de captura por distintas causas penales, según informaron desde la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal maragata.

La detención del acusado -a quien no se identificó- tuvo lugar en la esquina de Doctor Baraja y la avenida Juan de la Piedra.

En ese lugar los uniformados procedieron a identificar al sujeto.

Cuando su nombre y apellido fueron cotejados en el sistema de informática, se activaron las restricciones que había en su contra, entre ellas una por robo agravado solicitado por parte del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Bahía Blanca.

Por ese motivo el sospechoso fue trasladado a la comisaría seccional y quedó a disposición de la Justicia.

Con marihuana

Por otra parte, mientras la Policía maragata realizaba recorridas preventivas por la costanera, identificaron a un joven de 20 años (también de Viedma, que circulaba a pie.

Al ser sometido a un cacheo superficial se constató que entre sus prendas llevaba un envoltorio de nylon con un trozo de marihuana, por lo cual se le dio intervención a la UFIJ Nº 19 (agencia Carmen de Patagones).