Una joven argentina lucha por su vida en Nueva Zelanda y necesita apoyo urgente

Belén Cantero, una joven de 31 años que vivió en Bahía Blanca, atraviesa un momento difícil de su vida lejos de casa, en Nueva Zelanda, donde había viajado para reencontrarse con su pareja y comenzar una nueva etapa. Lo que iba a ser el cumplimiento de un sueño se transformó, de un día para otro, en una dura batalla por su salud.

Según ella misma relató en redes sociales, todo comenzó el 17 de noviembre, cuando empezó a sentir intensos dolores de cabeza que derivaron en una cirugía de urgencia. En un primer momento, el postoperatorio evolucionaba favorablemente, pero días después recibió una noticia que cambió por completo el panorama: la biopsia confirmó que padece un astrocitoma IDH grado 4, un tipo de cáncer cerebral altamente agresivo.

Ante este diagnóstico, los médicos indicaron que debe iniciar radioterapia y quimioterapia de manera urgente, ya que el tiempo resulta un factor clave en el tratamiento. Sin embargo, enfrenta un obstáculo adicional: el tratamiento no está cubierto por el sistema de salud y el costo es imposible de afrontar sin ayuda externa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según explicó, necesita reunir 34.000 dólares neozelandeses (unos 20.000 dólares estadounidenses), monto que debe abonarse antes de poder comenzar el tratamiento. “Me cuesta mucho pedir ayuda, pero hoy la necesito”, expresó Belén, quien apeló a la solidaridad para poder seguir luchando.

La joven destacó que cualquier aporte, por mínimo que sea, puede marcar la diferencia y acercarla al inicio del tratamiento. Además, pidió que quienes no puedan colaborar económicamente la ayuden difundiendo su posteo en Instagram para alcanzar a más personas.

“Gracias por leer, por compartir y por acompañarme”, cerró su mensaje, en el que deja reflejada no solo la gravedad de su situación, sino también la esperanza de poder salir adelante con el apoyo de la comunidad.

Cuentas para colaborar

• Alias: bellcantero.mp

• CVU: 0000003100037335677454

• Nombre: Maria Belen Cantero Rodriguez

• (NZL) 38-9026-0711653-00

• Maximiliano Merzario

• (USA) Name: Maximilia Carlos Merzario

• IBAN: BE70 9054 6062 5725