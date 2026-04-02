Independiente Rivadavia derrotó a Tigre y se aleja en la punta de la zona B del Torneo Apertura

Independiente Rivadavia es más puntero que nunca en la zona B: le ganó 2-0 a Tigre en Victoria, por la fecha 13 del Torneo Apertura, con goles de José Florentín y Leonel Bucca, y sacó seis unidades de ventaja en el grupo al menos hasta que jueguen sus escoltas, River y Argentinos Juniors, que tienen 20 puntos.

Sebastián Villa, una vez más, dio muestras de su jerarquía y asistió en dos ocasiones para el triunfo del equipo de Alfredo Berti.

Jose Florentín abrió el marcador antes de la media hora de juego y Leonel Bucca liquidó el encuentro en el final del partido.

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El presente del Matador de Victoria es muy distinto: suma más de dos meses sin triunfos con cuatro empate y tres derrotas y se fue reprobado por sus hinchas.

Independiente Rivadavia realizará su debut absoluto en la Copa Libertadores el martes a las 19 ante Bolívar en Mendoza.

Ese mismo día pero a las 23, Tigre se presentará como visitante de Alianza Atlético de Perú por la Copa Sudamericana.