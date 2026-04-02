Con un gol del paraguayo Bareiro, Boca venció 1-0 a Talleres en el Mario Alberto Kempes

De la mano de un gol de Adam Bareiro, Boca venció a Talleres por 1-0 y se quedó con tres puntos peleados en Córdoba, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Apertura.

Así, después de la trabajosa victoria, el Xeneize ahora llega de la mejor manera al inicio de la Copa Libertadores, que lo tendrá debutando ante Universidad Católica, el próximo martes, en Chile.

Además, los de Claudio Úbeda treparon al tercer puesto de la zona, a dos puntos del líder Vélez, que todavía tiene un partido por jugar.

Para los de Carlos Tevez, en tanto, la derrota les impidió subir en la tabla, pero todavía se mantienen dentro de los ocho mejores, en zona de playoffs.

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Adam Bareiro, a los 26 minutos del segundo tiempo, anotó la única conquista del conjunto Xeneize, que ahora suma 20 unidades.

El encuentro se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes, con público visitante, y fue dirigido por Nazareno Arasa.

Formaciones

-Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Ubeda.

-Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Matías Galarza; Ulises Ortegoza, Franco Cristaldo, Rick Lima; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

-Estadio: Mario Alberto Kempes.

-Árbitro: Nazareno Arasa.