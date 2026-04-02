El pronóstico: qué se anuncia para este Viernes Santo en Bahía Blanca

Satalmet pronostica que el clima en Bahía Blanca, este Viernes Santo, se presentará inestable, con probabilidades de precipitaciones a lo largo de la jornada y condiciones variables.

Durante la mañana, el tiempo será templado, con presencia de lluvias ocasionales y mejoras temporarias. El viento soplará desde el noroeste con intensidad moderada -rotando hacia el sur- y aumentando su velocidad con el correr de las horas.

La temperatura mínima se ubicará en torno a los 18 grados centígrados.

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Por la tarde, se mantendrán las condiciones templadas, aunque con un incremento del viento, que soplará del sector sur con ráfagas más intensas, rotando luego al sudeste.

La temperatura máxima alcanzará los 23 grados centígrados, en un contexto de cielo variable y buena visibilidad, aunque con un índice de radiación ultravioleta elevado.

Hacia la noche, el tiempo tenderá a mejorar, con cielo poco nuboso y un marcado descenso térmico.

Se prevé una temperatura cercana a los 13 grados centígrados hacia la medianoche, por lo que el clima será fresco.

En Monte Hermoso y Pehuen Co se anticipa un escenario más inestable, con cielo mayormente nublado, precipitaciones y vientos que podrían intensificarse hasta alcanzar ráfagas fuertes, acompañados por un descenso de la temperatura.

El viento moderado del noroeste rotando al sur, con una temperatura que oscilará entre los 15 y 20 grados centígrados.