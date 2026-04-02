Quién es Pablo Longoria, el nuevo director deportivo de River

Para el armado de la nueva estructura del fútbol de River, el presidente Stefano Di Carlo y su directiva señalaron como prioridad la incorporación de un Director Deportivo.

Desde el club apuntaron a dos candidatos europeos, considerando la experiencia en el puesto como un factor clave para la elección. Finalmente, Pablo Longoria fue el elegido para asumir en el cargo.

Con amplia trayectoria en funciones relacionadas a la dirección deportiva y paso por numerosos clubes de Europa, Longoria fue el elegido por el Millonario para asumir como nuevo Director Deportivo.

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El español de 39 años viene de ser presidente en Olympique de Marsella y tuvo paso por clubes como Newcastle, Juventus o Valencia, entre otros.

Después de analizar las diferentes opciones que estaban sobre la mesa, River se decantó por Longoria. Este último ya dio el visto bueno para asumir la dirección deportiva del club y será presentado oficialmente en los próximos días. Sin fecha definida, se espera que la presentación tenga lugar entre este fin de semana y principios de la próxima.

¿Qué hará en River?

Como Director Deportivo, el español hará de nexo entre la dirigencia y la Secretaría Técnica del club. A su vez, su participación será clave para que River profesionalice áreas clave como el scouting, una tarea en la que Longoria tiene amplia trayectoria: trabajó en ella en Newcastle, Recreativo, Atalanta, Sassuolo, Juventus, Valencia y Marsella.

¿Quién es Pablo Longoria?

Pablo Fernández Longoria nació en 1986 en Oviedo, España y proviene de una familia trabajadora del norte de España. A los 12 años, sufrió una lesión que lo llevó a decidir dejar la práctica, aunque nunca abandonó el fútbol. Comenzó a estudiar el deporte haciendo análisis y observando jugadores.

Siendo un adolescente, creó una página web en la que compartía informes sobre jugadores jóvenes de las principales ligas de Europa. Comenzó a estudiar Derecho, pero abandonó la carrera cuando, después de mandarle informes a varios clubes europeos buscando que alguno le dé una oportunidad, Newcastle lo contactó con tan solo 20 años.

Su primer rol en el club inglés fue dentro de un equipo de ojeadores y reclutadores. De allí en adelante, se fue formando a partir del estudio, la lectura y las experiencias que le fueron surgiendo, nutriéndose del contacto diario con jugadores, entrenadores, colegas y dirigentes.

A partir de allí, Longoria pasó por todos los roles, desde el trabajo de campo como reclutador, viendo partidos de todo el mundo y haciendo informes, hasta un rol más operativo como el de Jefe de scouting o Director de scouting.

Luego, como Director Deportivo se encargó de tomar las decisiones deportivas de los clubes. Después de su buen trabajo en dicho cargo en Marsella, fue designado presidente del club en 2021.

Estuvo en el cargo hasta marzo de este año y, en ese lapso, Longoria acomodó las finanzas de una institución que tenía severos problemas financieros y cortó una sequía de 7 años sin jugar UEFA Champions League.

“He trabajado en muchos clubes y me he dado cuenta de que cada uno de ellos es muy diferente. Las ideas aplicadas en uno pueden no ser adecuadas en otro. Hay que tratar de entender la historia y la identidad del club. Los clubes de fútbol tienen un corazón y un alma. Hay un sentimiento único que se transmite de generación en generación”, expresó sobre su visión acerca de cómo dirigir un club.

“Hay que entender los valores para gestionar un club de fútbol. No se puede crear un proyecto sin respetar la identidad del club. Puedes tener buenos resultados a corto plazo, pero para construir un proyecto a largo plazo, especialmente en un club con aficionados apasionados, debes adoptar los valores que han definido a ese club. Creo que es importante dar una identidad al club y hacer que los aficionados se sientan parte de este proyecto“, agregó (Fuente: La Página Millonaria).