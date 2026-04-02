Un micro con hinchas de Chaco For Ever se incrustó en un túnel

Un micro con hinchas de Chaco For Ever quedó varado tras incrustarse la parte superior del mismo en un paso de bajo nivel en un hecho que sucedió tras salir del estadio de Banfield donde el equipo cayó ante Defensa y Justicia por 2 a 1 por la Copa Argentina.

El episodio ocurrió cuando el ómnibus se incrustó en el paso bajo nivel "Carlos Fayanás", que conecta las calles Rincón y Vieytes, cruzando bajo las vías del Ferrocarril Roca en Banfield.

Tras producirse el hecho, varios simpatizantes del conjunto chaqueño sufrieron heridas, por lo que fueron atendidos por personal médico que arribó al lugar tras ser alertado de la situación, según un informe del sitio Chaco Ahora.

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En el mismo, se indicó además que los hinchas denunciaron que sufrieron maltrato de parte de la Policía, a la vez que revelaron que los efectivos les dijeron una vez culminado el partido que "se fueran rápido".

Además, los simpatizantes señalaron que, una vez finalizado el partido, los policías escoltaron a uno de los micros hacia una ruta inviable, ya que, dirigieron a la unidad por el citado paso bajo nivel, un túnel cuya altura es notablemente inferior a la de un micro de larga distancia.

En tanto, luego del impacto, algunos pasajeros sufrieron cortes y contusiones producto del impacto y la rotura de cristales, mientras que el ómnibus quedó destruido en su parte superior. (NA).