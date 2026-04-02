El satélite argentino Atenea ya transmite información de la mano del programa Artemis

El Gobierno anunció que el microsatélite ATENEA, envía datos desde el espacio en la misión Artemis II, en un hito histórico argentino. La Oficina del Presidente destacó en un comunicado que “las estaciones terrenas en Córdoba y Tierra del Fuego de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) recibieron con éxito las señales y datos de telemetría del microsatélite ATENEA”.

El Gobierno destacó que se trata de “un hito en materia espacial de la República Argentina y consolidando la cooperación de nuestro país con Estados Unidos y la comunidad internacional de primer nivel en este tipo de actividades”.

El comunicado mencionó que “hace medio siglo, el mundo se paralizó para ver al hombre llegar a la Luna", que en entonces “los argentinos lo seguían por radio o en televisores blanco y negro, como espectadores” y que actualmente la Argentina es “parte en primera persona del programa Artemis de la NASA, con un microsatélite que integra una de las misiones más ambiciosas de la era moderna”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La Oficina del Presidente explicó que el microsatélite ATENEA, de tipo CubeSat 12U, “medirá niveles de radiación desde órbita baja hasta el espacio profundo, evaluará el comportamiento de componentes electrónicos en condiciones extremas, analizará señales de navegación GNSS (GPS, GLONASS y Galileo) a altitudes superiores a sus constelaciones, validará enlaces de comunicación de largo alcance y evaluará sensores de muy baja luminosidad y sistemas de medición de radiación”.

El Gobierno dijo que la operación “implica poner a prueba capacidades de seguimiento, recepción, procesamiento de datos y gestión remota, en un escenario de alta complejidad técnica. El proyecto es el resultado de un trabajo articulado por la CONAE, con participación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa argentina VENG S.A.”.

El comunicado destacó que, de esta manera, la “Argentina vuelve a ser parte del concierto de las Naciones que hacen historia y esto no es casualidad”: “Es el resultado de un cambio de paradigma impulsado por el presidente Javier Milei, que marcó un rumbo claro de inserción global y de excelencia. Hoy el mundo nos elige por nuestra confiabilidad, seguridad y vanguardia tecnológica”. (TN)