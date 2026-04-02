Mas persianas bajas: cerró la empresa que construyó las pasarelas de las Cataratas del Iguazú

La firma José Cascasi y Cía S.A. anunció el cierre definitivo de su planta ubicada en Rincón de Milberg, en el partido de Tigre, una decisión que dejó sin empleo a la totalidad de su personal.

Con esto, se abrió un conflicto por las condiciones de desvinculación, según confirmaron fuentes gremiales. La empresa, que trabajaba con las compañías más grandes del país, es la que construyó las pasarelas de las Cataratas del Iguazú

El cierre no habría sido sorpresivo. Durante los últimos meses, la compañía ya había registrado despidos progresivos y demoras en el pago de salarios, señales de un deterioro financiero sostenido.

En su mejor momento, la empresa llegó a contar con más de 50 empleados, aunque al momento de cesar sus operaciones la planta funcionaba con cerca de una decena de operarios.

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A lo largo de su trayectoria, José Cascasi y Cía S.A. se posicionó como proveedora de importantes firmas del país y del exterior, entre ellas YPF, Techint, Pan American Energy y Ford.

Sin embargo, estos vínculos no alcanzaron para sostener la actividad en un contexto marcado por la caída general de la industria.El cierre se suma a las dificultades que atraviesa el sector metalúrgico, afectado por la retracción de la demanda y la caída de la actividad. (NA)