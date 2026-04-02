Villa Hipódromo: manejaba una moto robada y sin patente, pero cayó detenido en un control
El procedimiento del Comando de Patrullas permitió recuperar un rodado con pedido de secuestro activo.
Un operativo de control llevado a cabo por personal del Comando de Patrullas y de la Comisaría Cuarta terminó con el secuestro de una moto robada en la intersección de calles Juan A. Argerich e Indiada, en el barrio Villa Hipódromo, este jueves por la tarde.
En el operativo fue aprehendido Ángel Adrián Contín, de 31 años, quien circulaba a bordo del rodado al momento de ser interceptado.
L amoto -una Zanella RX 150 centímetros cúbicos- también carecía de chapa patente colocada y al verificar los números de motor y chasis, se constató que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo por robo, denunciado tiempo atrás por su propietario, tras un hecho ocurrido en calle San Lorenzo al 2950.
El caso quedó en manos de la UFIJ N° 7, bajo la carátula de encubrimiento, mientras que el rodado fue secuestrado para su posterior restitución.