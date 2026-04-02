Sociedad Sportiva le puso el moño a la primera rueda con victoria en el clásico ante Argentino

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

En un clásico condicionado por el estado de la cancha Sociedad Sportiva rescató una victoria con punto bonus de su visita a Argentino, en el destacado de la quinta fecha del Oficial Oro de rugby de Primera.

El Blanco se impuso por 25 a 3 en partido disputado en el escenario alternativo del country, "Lalo" Borromei, que a raíz de las últimas lluvias, de la humedad de ayer y hoy más los dos cotejos previos, presentó sectores muy desfavorables para hacer pie.

Sin embrago los protagonistas buscaron correr en todo momento, aunque sin complicarse en campo propio y posicionando el juego con el pie, fuese para ir a cargar o bien buscando el 50-22. En la segunda parte y dado que el terreno comenzó a "quemar" piernas, fue mermando la intensidad progresivamente.

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Los locales tuvieron un buen comienzo con control de pelota y progreso territorial, aunque sin poder quebrar la línea defensiva rival, sobre todo por el centro de la cancha. De esa vehemencia defensiva de la visita a la hora de contrarrestar los rucks, llegó la primera infracción y chance de palos para el Chancho (7m.), aunque el envío de Ramiro Correa, de frente, fue desviado.

En la siguiente Sportiva puso el juego en zona de 22 metros rival, desde donde ganó el line que dio paso a un maul y posterior try de Francisco Cantalejos (8m.).

Cuatro minutos luego, nueva infracción defensiva de Las Palomas, que esta vez sí facturó a los palos Correa para abrir la cuenta local (7-3). Después, otra más a los 17m aunque con envío desviado del apertura local. Y en la siguiente se repitió la foto: Sportiva propuso en campo ofensivo y se fue con 3 puntos por otro penal convertido por Köhler (10-3, a los 20m).

Diez minutos después Argentino consiguió un scrum muy valioso en las 22 de Las Palomas, pero no lo pudo capitalizar y la primera etapa se diluyó en un ida y vuelta reñido y sin claridad.

En la reanudación (3m.) la visita volvió a sumar de a 3 con el pie de Köhler (13-3) y comenzaría, ya sintiéndose el desgaste y el peso de la adrenalina, el reparto de amarillas con 2 por lado (Nicolás Hernández y Pablo Cerljenko en el local e Iñaki Azcoitía y Francisco Cantalejos en la visita). Lo cual desvirtuó un poco más el clásico.

En ese contexto a los 8m del complemento y tras una nueva acción de line y maul del Blanco, llegó el segundo try del capitán Francisco Cantalejos para ampliar la ventaja a 18-3. Otra vez la visita, a partir de una obtención, volvía a su campo con puntos...

Argentino se reencontró con la pelota y la iniciativa en pasajes de los 10 minutos finales, aunque Las Palomas también tuvieron las suyas como para ponerle el broche al resultado. Primero una de Francisco Larrañaga a los 74m. (punteó una pelota y fue a la carrera con buena chance de try, aunque a pocos metros del ingoal la pelota perdió velocidad) y ya con tiempo cumplido, un buen lanzamiento de Thiago Loiacono para recibir y apoyar el try del punto bonus bajo los palos.

En los encuentros preliminares también hubo triunfos visitantes: 21-11 en Preintermedia y 33-0 en Intermedia.

En el otro partido de la fecha volvió a ganar Universitario, que en su cancha derrotó a El Nacional por 29 a 14. Dirigió Juan Ignacio Rossello (Sur).

El encuentro que abrió la jornada en el Gatica, Universidad Nacional del Sur le ganó a la Preintermedia de "Uni" por 48-0.

Posiciones: 1º) Sociedad Sportiva, 20; 2º) Argentino, 15; 3º) Universitario, 8; 4º) Santa Rosa RC, 4 y 5º) El Nacional, 1.

Sexta fecha (sábado 11): Santa Rosa RC-Sociedad Sportiva y Universitario-Argentino. Libre, El Nacional.