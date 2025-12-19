ARBA inauguró un Centro de Servicio en Sierra de la Ventana

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) inauguró un nuevo Centro de Servicio Local en Sierra de la Ventana, partido de Tornquist, que permitirá a residentes, turistas y personas no residentes con vivienda en la localidad realizar trámites tributarios sin trasladarse a la ciudad cabecera.

Durante el acto, el subdirector ejecutivo de Acciones Territoriales y Servicios de ARBA, Gaspar Spiritoso, destacó el trabajo conjunto con el municipio y señaló: "Habla de una intendenta que está en contacto con su territorio, con las necesidades que tienen los y las contribuyentes. Nuestro director ejecutivo, Cristian Girard, nos instruyó a que pongamos en valor el lugar, que ofrezcamos todos los servicios de atención que tiene la Agencia y que cada uno de los contribuyentes que viven en esta localidad y la zona puedan resolver sus trámites en este lugar, sin necesidad de viajar muchos kilómetros".

Por su parte, la intendenta interina de Tornquist, Estefanía Bordoni, remarcó la importancia del nuevo centro para la comunidad y la región: "Esto se debe a un Estado presente, que está y que dice que debemos tener equidad para todos los vecinos y vecinas de Sierra de la Ventana; también gente de la zona, Villa Arcadia, Suárez, que tenían que hacer 70 kilómetros para hacer un trámite".

El espacio, ubicado en avenida Roca 185, fue renovado para brindar atención presencial y asesoramiento integral. Allí se pueden realizar consultas impositivas, regularizar deudas, gestionar exenciones y resolver trámites habituales del organismo provincial, tanto para quienes viven de manera permanente en la zona como para propietarias y propietarios de viviendas de uso turístico o de segunda residencia.