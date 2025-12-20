Primera alegría del bahiense Jose Pisani con el histórico Atenas

Nicolás Zurschmitten rompe en medio de la defensa. Foto: Liga Nacional.

La primera victoria desde que asumió en Atenas -lleva cuatro partidos- consiguió el entrenador bahiense José Luis Pisani, cortando de esta manera una racha de nueve derrotas, de las cuales siete fueron como local.

Su récord actual es de 2-7 como local y 3-5 de visita, ocupando el penúltimo lugar.

El griego ganó un partido clave ante Racing de Chivilcoy, 75 a 70, considerando que se trata de un rival directo en el fondo de la tabla de la Liga Nacional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Fue la primera vez en la historia que se midieron en la elite, ya que lo habían hecho únicamente en la definición de la Liga Argentina.

Los cordobeses no tuvieron nuevamente a Lucas Arn y Santiago Ferreyra.

El próximo compromiso será el viernes 26, cerrando el año calendario ante Instituto, como visitante.

Ramiro Ledesma, con 27 puntos, y Manu Buendía, con 23, fueron las figuras de los cordobeses. En los de Chivilcoy no alcanzaron los 13 puntos de Emilio Stucky y los 12 de Santiago Assum.