Producción y turismo: con 11 fincas participantes, fue inaugurada la Ruta del Olivo

El ministro Javier Rodríguez junto a los referentes de las fincas que conforman la Ruta del Olivo, cada uno con la cartelería que les entregó la Provincia. Fotos: Prensa Ministerio de Desarrollo Agrario

Con la incorporación de información relevante en su página web oficial, el ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires inauguró la Ruta del Olivo, una iniciativa que busca articular la producción y el turismo en torno a una de las zonas con mayor potencial del Sudoeste.

El acto fue presidido por el titular de la cartera, Javier Rodríguez, y el intendente de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde, entre otras autoridades.

El ministro remarcó que 11 fincas olivícolas se sumaron a la iniciativa, así como prestadores turísticos y gastronómicos. También anunció la conformación del Consejo Promotor de la Indicación Geográfica del aceite de oliva regional, con el objetivo de promocionar a la Ruta del Olivo a nivel nacional e internacional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“A partir de hoy, a través de la página web del ministerio de Desarrollo Agrario, se pueden conocer las distintas propuestas que se ofrecen: visitas guiadas, recorridos por el campo, acceso a los espacios de elaboración y catas de aceite de oliva”, señaló el funcionario.

“La Ruta del Olivo permite complementar la actividad productiva del olivo, que viene creciendo de manera sostenida, con una propuesta turística para vecinos, vecinas y para todos los turistas que quieran recorrer la región”, añadió.

Durante la jornada se realizó la entrega de certificaciones de adhesión a productores olivícolas que integran la Ruta del Olivo, así como carpetas institucionales con la resolución de creación, folletería, material identificatorio y cartelería para los ingresos a las fincas.

La agenda incluyó una recorrida por una finca olivícola, una charla en el olivar y una visita guiada a la almazara, donde se explicó el proceso de elaboración del aceite de oliva y las características productivas de la región.

Las 11 participantes: De Coronel Dorrego, aparecen Estilo Oliva-Familia Hollender, Don Vicente, Finca Rumaroli y Finca La María; de Bahía Blanca, Finca Nobles Caciques, Finca Oliva Olivos y Olivos del Napostá; de Puan, Olivares Epu Antu; de Tornquist, Olivares de las Sierras; de San Miguel Arcángel (Adolfo Alsina), Recóndito Olivares; y, de Tres Arroyos, Finca Garbo.

“Las fincas que integran esta ruta están en Coronel Dorrego y Bahía Blanca, pasando por (Adolfo) Alsina y Puan. Es un recorrido muy interesante, tanto para visitar varias de ellas como para elegir una en particular y conocer en profundidad su trabajo”, detalló Rodríguez.

La creación de la Ruta del Olivo forma parte del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense impulsado por el ministerio de Desarrollo Agrario.

La propuesta fue aprobada por el Consejo Regional del Sudoeste el 23 de diciembre de 2024 y oficializada mediante la resolución 142/2025, firmada el 11 de abril de este año.

A partir de allí, el ministerio trabajó con los dueños de cada finca para definir condiciones, servicios y posibilidades.

Rodríguez recordó también que la iniciativa se inscribe en el marco de la Ley de Promoción del Sudoeste, sancionada en 2007, que otorga políticas diferenciadas “para una región que ocupa el 25% del territorio bonaerense y concentra apenas el 4% de su población”.

“Es un error pensar esta región como si fuera igual a otras. El Sudoeste tiene características productivas, climáticas y logísticas propias, y eso exige políticas específicas”, afirmó.

Datos oficiales

Actualmente, según datos del ministerio, la provincia de Buenos Aires concentra el 2% de la producción nacional de aceitunas y se posiciona como la quinta provincia productora del país.

El olivo ocupa el tercer lugar entre los frutales bonaerenses, con 839 hectáreas implantadas, y Coronel Dorrego se destaca como el principal partido olivícola provincial.

En materia comercial, durante 2024 las exportaciones de aceitunas de mesa crecieron un 28%, mientras que las de aceite de oliva registraron una caída interanual del 30%.

“En los primeros diez meses de 2025, en tanto, se observó una suba de las importaciones de aceite de oliva y aceitunas de mesa, en un contexto de retracción exportadora”, se informó.

El ministro remarcó que “está creciendo la superficie sembrada de olivo, pero sobre todo se destaca la calidad del aceite que se obtiene en la región del Sudoeste bonaerense”.

“Esa calidad ya ha sido reconocida en concursos internacionales y también se refleja en los análisis realizados en laboratorio. Tenemos un producto de altísima calidad y, a partir de la Ruta del Olivo, la posibilidad de complementarlo con una experiencia turística”, recalcó.

En ese contexto, señaló que el olivo representa una alternativa productiva con enorme potencial.

“Aquello que parecía una limitación, bien trabajado y con conocimiento técnico, se convierte en una fortaleza”, dijo, y mencionó las políticas de financiamiento para la fruticultura, los trabajos de investigación en la Chacra Experimental de Napostá junto a la Universidad Nacional del Sur y las capacitaciones al sector.

“Agregar valor es industrializar, pero también articular con el turismo, la gastronomía y la hotelería. El turismo es generación de empleo y oportunidades”, señaló Rodríguez.

“La Ruta del Olivo es un ejemplo claro de una política diferenciada que toma las capacidades de la región para generar más producción, más valor y más trabajo”, añadió.

“Sabemos que son momentos complejos, pero estamos convencidos de que la verdadera apuesta siempre es por la producción y el trabajo. Apostar por oportunidades concretas en cada territorio es la manera de construir arraigo y desarrollo”, cerró.