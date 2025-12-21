Coronel Dorrego: la Provincia entregó 46 viviendas sociales

El intendente Juan Carlos Chalde (izq.), Carlos Bianco y Diego Menéndez junto a una de las flamantes propietarias y su hijo. Fotos: Prensa Provincia.

La Provincia de Buenos Aires entregó 46 viviendas en Coronel Dorrego durante un acto encabezado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el intendente Juan Carlos Chalde y el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez.

Del total, 24 unidades habitacionales fueron otorgadas a familias de la ciudad cabecera, mientras que 14 se entregaron en Oriente y 8 en El Perdido.

Las de Coronel Dorrego estaban terminadas desde agosto, pero el gobierno provincial decidió esperar a que todas estuvieran listas para efectuar la entrega formal.

Se trata de casas de 58 metros cuadrados, con dos dormitorios, cocina-comedor y sanitario. Fueron entregadas con los servicios de agua potable, desagües cloacales y energía eléctrica.

Durante el acto, el ministro Bianco destacó la vocación del gobernador Axel Kicillof de “trabajar con todos los municipios, más allá de su color político”.

“Lamentablemente eso no nos pasa con el Gobierno nacional, que reniega de la posibilidad de trabajar en conjunto con la Provincia y recorta recursos que legítimamente les corresponden a las y los bonaerenses”, disparó.

“Las y los vecinos tienen derecho a la casa propia y nosotros tenemos la obligación de gestionar para que ese derecho sea una realidad. Vamos a seguir haciendo obra pública porque es lo que le mejora las condiciones de vida a la gente”, agregó.

Chalde, por su parte, dijo que “estas políticas públicas muestran que se puede trabajar de forma articulada entre la Provincia y los municipios”, y aseguró que está comprometido a “seguir por ese camino”.

Para acceder a las 24 casas construidas en la ciudad de Coronel Dorrego se habían anotado más de 400 familias.

“Eso da una pauta de las necesidades de vivienda que hay en la población. Por eso nuestra intención es seguir trabajando con estos planes. Cuando nos visitó la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis, se lo hicimos saber; el municipio tiene más terrenos disponibles, así que pretendemos que nos tengan en cuenta para los próximos planes que surjan”, había remarcado en aquel momento el intendente.

El sorteo de las 46 viviendas entregadas se había realizado a fines de mayo en un colmado Teatro Español, ante la presencia de Chalde y Batakis.

Durante aquel acto el jefe comunal había hablado de la relevancia que tiene realizar acciones en conjunto aunque él sea de signo político diferente al del gobernador Kicillof, e hizo hincapié en “las coincidencias” que genera este tipo de proyectos.

En ese mismo sentido, Batakis se había referido a “sumar entre todos”, al tiempo que había informado que el ministerio a su cargo tiene en ejecución con financiamiento propio 8 mil viviendas en todos los municipios bonaerenses.

“Todo forma parte de un Plan de Hábitat que motoriza las economías regionales, generando puestos de trabajo en cada localidad”, había enfatizado la ministra provincial.