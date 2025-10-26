Con Altense o Velocidad se completará el cuadro de playoffs de Segunda

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

El último clasificado a los playoffs por el título ponen en juego Altense y Velocidad, desde las 21, en el Armando Traini de Punta Alta, arbitraje de Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Joel Schernenco.

El partido, correspondiente al torneo de Segunda, César "Tito" Loustau, tiene como protagonistas al perdedor del play in que disputaron 7º (Comercial) y 8º (Altense), ante el ganador del partido que jugaron 9º (Velocidad)-10º (Bahía Basket).

Estos dos resultados determinaron que Comercial ingresara séptimo a los playoffs y Bahía Basket se despidiera hasta la próxima temporada.

En consecuencia, entre Altense y Velocidad surgirá el octavo clasificado, mientras que el perdedor finalizará su participación en la temporada.

Ambos se enfrentaron en el primer partido de la temporada en el Pedro Sánchez, con victoria azulgrana, por 74 a 57.

Mientras que la revancha, en Punta Alta, quedó para el verde, 66 a 53.

Respecto de los planteles, en Altense hoy probará Ezequiel Pordomingo, quien el viernes salió con un golpe en el hombro izquierdo, aunque todo indica que estará a disposición del entrenador Nicolás Altamirano.

En tanto en Velocidad, su DT Alan Rava tendrá que ver cómo puede reemplazar a una ficha tan valiosa como Pedro Pérez Pavón, quien sufrió un esguince en el último cuarto del partido del viernes, en una jugada con Mariano Morando (Bahía Basket).

A esta baja se suma las que arrastran con los lesionados Pablo Pollio y Feerico Cassano.

Adelanto

Las series de cuartos de final comenzarán mañana lunes, con el adelanto entre Argentino (2º)-Comercial (7º), a las 20.15 en el Ardubilio Severini, por un pedido del equipo local.

En tanto, el martes completarán los primeros juegos, de series al mejor de tres, Barrio Hospital (Nº1)-Altense o Velocidad; El Nacional (3º)-Ateneo (6º) e Independiente (4º)-Sportivo Bahiense (5º).