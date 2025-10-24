Comercial cruzará con Argentino, el lunes, y Altense-Velocidad irá el domingo por un lugar en playoffs

Giuliano Barcala tuvo en gran parte la conducción del portuario. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Comercial (7º) se impuso a Altense (8º), por 72 a 70, en el play in que clasificó al portuario a cuartos de final del torneo de Segunda, César "Tito" Loustau.

De esta manera, como séptimo clasificado, Comercial cruzará con Argentino (2º), desde el lunes a las 20.15, en serie que comenzará en el Ardubilio Severini y será al mejor de tres.

En tanto, Altense tendrá otra posibilidad, recibiendo a Velocidad (9º), que superó a Bahía Basket (10º), por 69 a 60.

Federico Salce sube la bola por el eje de cancha.

En consecuencia, en Punta Alta se definirá el domingo, desde las 21, el último clasificado a playoffs, al que espera Barrio Hospital (Nº1).

Las llaves de cuartos que ya estaban armadas eran El Nacional (3º)-Ateneo (6º) e Independiente (4º)-Sportivo Bahiense (5º).

La única serie de cuartos que empezará el lunes será Argentino-Comercial, a pedido del local. El horario lo solicitó la visita. El resto irá el martes, a las 21.

Comercial 72, Altense 70

Con un doble de Bruno Rodríguez cuando expiraba el tiempo, Comercial venció a Altense, en cancha de San Lorenzo, por 72 a 70.

Juan Cruz Reschini aprovecha que Joaquín Ortega queda trabado.

Restando 25 segundos y con el marcador igualado en 70 repuso Altense, consumió tiempo y penetró Daniel Agalupe, fallando el lanzamiento y tomando el rebote Braian Baier, quien recibió falta.

Quedaban 2s09/10 y Baier falló los dos desde la línea. Pidió tiempo Gustavo Candia, el portuario repuso con Giuliano Barcala para Franco Cardone, este atacó por el fondo y descargó con un pase corto en el corazón de la pintura para Rodríguez, que tomó un tirito de frente y decretó la clasificación.

Freno y tiro de Bicondoa, antes que lleguen Martín Alvarez (11) y Martín Godoy.

Comercial, que metió en el primer tiempo 8 de 12 en triples, con 5-6 de Martín Álvarez, justamente tuvo en él a su jugador más ofensivo, completando 28 unidades y 8 rebotes.

Lautaro Jaimes se hace grande ante Manuel Maina.

Manuel Maina, en tanto, aportó 17 puntos y 5 recobres, mientras que Giuliano Barcala terminó con 12 y 5 rebotes.

En la visita, hubo 16 de Daniel Agalupe , más 5 rebotes y otros tanto de Lautaro Jaime, con 16.

La síntesis:

Comercial (72): N. Antonelli, J.C. Reschini (2), M. Maina (17), M. Álvarez (28), F. Cardone (4), fi; L. Orellano (4), B. Rodríguez (5), G. Barcala (12), M. Godoy y G. Lan. DT: Gustavo Candia.

Altense (70): M. Ortega (7), J.M. Bicondoa (10), B. Baier (3), B. D'Amico (6), N. Zanabria (9), fi; D. Agalupe (16), L. Jaimes (16), M. Simoncini, E. Pordomingo y Nahuel Altamirano (3). DT: Nicolás Altamirano.

Cuartos: Comercial, 20-23; 49-41 y 59-54.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y⁩ Sam Inglera⁩.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Velocidad 69, Bahía Basket 60

Velocidad eliminó a Bahía Basket, al vencerlo 69 a 60 y de esta manera el domingo irá por el último boleto a playoffs, visitando a Altense, desde las 21.

El mejor del azulgrana resultó Pedro Pérez Pavón, quien sumó 21 puntos (2-4 en triples, 4-6 en dobles y 7-7 en libres), más 6 rebotes.

Pedro Pérez Pavón volvió a ser el pilar de Velo.

En Bahía Basket el máximo anotador fue Juan Bautista Kiessling, con 15 unidades (1-5 en triples, 3-4 en dobles y 6-12 en libres), más 6 reboes, 2 asistencias y 2 recuperos.

La síntesis:

Velocidad (69): S. Dutari (10), M. Montes (3), P. Pérez Pavón (21), A. Calderone (10), A. Icasto (9), fi; G. Berdini (2), F. Berdini, S. Abenel, V. Périga (14) y J. Barco. DT: Alan Rava.

Bahía Basket (60): F. Salce (9), F. Ibáñez (4), M. Morando (14), S. Ponzoni (2), J.B. Kiessling (15), fi; A. Passeggi (4), E. Jaime (11), N. Costa y S. Russi (1). DT: Tomás Fernández.

Cuartos: Velocidad, 22-12; 46-32 y 60-44.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Juan Agustín Matías.⁩

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

La despedida

Los Andes, La Falda y Barracas ganaron en su última presentación, la cual completó la decimoquinta fecha de la fase regular.

Losa superó a Espora, 76 a 60; La Falda derrotó a Whitense, por 64 a 60 y Barracas a Pellegrini, por 76 a 74.

De esta manera, los seis equipos se despidieron hasta la próxima temporada, aguardando Espora y La Falda por la posibilidad de permanecer en Segunda en caso de que se incorporen más equipos a Tercera.

Para el resto, hoy quedo decretado el descenso a Tercera, categoría que se volverá a jugar la temporada 2026.

Los Andes 76, Espora 60

Los Andes (76): F. Líbero (2), M. Gómez (6), F. Asensi (14), M. Véliz (13), J. Danzey (13), fi; G. Martínez (10), M. Berger (18), E. Oporto y F. Godeas. DT: Enrique Moreno.

Espora (60): A. Lera (7), B. Sacomani (5), B. Kumorkiewicz (4), T. Godoy, M. Barrera (12), fi; N. Themthan (2), A. Miguez (2), A. Durand (7), J. Martínez (8), I. Morales, B. Falcioni (11), L. Giorgiani (2). DT: Mauro Sacomani.

Cuartos: Los Andes, 18-18; 37-24 y 58-39.

Árbitros: Horacio Sedán⁩, Ariel Mallemaci y Fabrizio Rey.

Cancha: Luis Polizzi (Los Andes).

Whitense 60, La Falda 64

Whitense (60): J.C. Iturbide (10), F. Cruz (7), M. Ruarte (15), F. Mastrandea (8), L. Hermosilla (6), fi; M. Herbalejo (11), T. Iturriaga y J. Burgos (3). DT: Santiago Piñeiro.

La Falda (64): P. Palacio (7), G. Fernández (9), N. Cornago (25), V. Kleja (8), I. Frisón (1), fi; J.I. Schiebelbein (4), M. Cuchetti (3), P. Amigo (3) y F. Riccio (4). DT: Juan Miguel Vigna.

Cuartos: Whitense, 14-17; 25-42 y 46-54.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Marcelo Gordillo y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Cancha: Hugo López (Whitense).

Barracas 76, Pellegrini 74

Barracas (76): R. Eliosoff (29), M. Capurso (16), D. Albisu (10), L. Durán, F. Perrín, fi; A. Ciamprone, B. Ruiz (10), I. Ríos Speerli, J. Cruz (9), J.J. Román (2) y S. Segal. DT: Albano Schneider.

Pellegrini (74): J.I. Castro (10), J. Pérez (4), J.M. Coronel (15), G. Chávez (33), F. Grégori (7), fi; L. Álvarez (3), L. Cataffi (2), F. Godeas, A. Álvarez y S. Frayssinet. DT: Máximo De la Cuadra.

Cuartos: Barracas, 14-21; 38-37 y 58-60.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo y Estefanía Zárate⁩.

Cancha: El Bosque (Barracas).

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 41,5 puntos (14,5)

2º) Argentino, 40 (12)

3º) El Nacional, 40 (14)

4º) Independiente, 40 (13)

5º) Sportivo, 38,5 (13,5)

6º) Ateneo, 37 (13)

7º) Comercial, 35,5 (12,5)

8º) Altense, 35,5 (10,5)

9º) Velocidad, 34 (11)

10º) Bahía Basket, 33 (10)

11º) Espora, 31 (11)

12º) La Falda, 29 (10)

13º) Pellegrini, 27,5 (9,5)

14º) Los Andes, 27 (8)

15º) Whitense, 26 (9)

16º) Barracas, 24,5 (8,5)