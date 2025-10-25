Con su mejor tiempo, Franco Colapinto quedó 19º tras la práctica libre 3

Franco Colapinto no cambió su cronología respecto de tiempos y clasificaciones generales en la Fórmula 1 y hoy, tras disputarse la tanda de pruebas libres 3, el argentino quedó 19º en la lista de mejores tiempos.

El piloto de Alpine cerró esta etapa con un tiempo de 1m18s/518 el giro en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de cara al Gran Premio de México, que se largará mañana a las 17.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tampoco cambió la tendencia y finalizó en el puesto 18º con tiempo de vuelta de 1m18s/412.

La actividad en suelo mexicano continuará esta tarde con la disputa de la clasificación, prevista para las 18.

Colapinto había tenido un viernes más positivo, con una FP1 en la que se quedó con el 9º lugar, aunque en la FP2 se situó en el puesto 18, por delante de Gasly.

Los mejores hoy en el cierre de los entrenamientos fueron Lando Norris (McLaren) con 1m16s/633, seguido por Lewis Hamilton (Ferrari) en segundo lugar a +0.345 y por George Russell (Mercedes) a +0.512.

Cronología

15.31. En el cierre de la FP3 el piloto argentino quedó 19º con un tiempo de vuelta de 1m18s/581, mientras que Pierre Gasly fue 18º con registro de 1m18s/412. El top 3 de mejores tiempos fue para Lando Norris (McLaren) con 1m16s/633, seguido por Lewis Hamilton (Ferrari) en segundo lugar a +0.345 y por George Russell (Mercedes) a +0.512.

15.26. Cierran su participación los Alpine, con Pierre Gasly (1m18s/412) mejor que Franco Colapinto, quien hace un intento en la última salida.

15.22. Volvieron a salir Colapinto-Gasly en busca de mejorar sus tiempos a bordo de los Alpine.

15.21. Lando Norris (McLaren) resultó el mejor, con 1m16s/633 el giro, en los instantes finales de la FP3.

15.13. Colapinto reingresó a boxes, manteniéndose en el puesto 20º de tiempos, a 1s790 de la punta.

15.08. George Russell (Mercedes) se quedó con el mejor tiempo en una vuelta, con 1m17s/892.

15.06. En el tramo final de la tanda 3, volvió a salir a pista Franco Colapinto.

15.04. Pierre Gasly bajó un escalón en la tabla de tiempos (19º) por una mejor vuelta de Lance Stroll (Aston Martin), que pasó al 18º lugar. De todos modos el francés de Alpine volverá a girar.

14.56. Lando Norris (McLaren) desplazó a Carlos Sainz (Williams) y se mantiene con el mejor tiempo con cubiertas de tipo "medio" (1m18s/015).

14.54. Tras los giros de los demás pilotos, Colapinto cayó al puesto 20º y, media décima por delante, su compañero Gasly (18º), con Lance Stroll (Aston Martin) entre ellos con el 19º lugar.

14.47. Franco Colapinto realizó su segundo giro y si bien mejoró algunas centésimas, quedó a 1s348 del tiempo de Sainz. En cambio Pierre Gasly giró más rápido y finalizó adelante del argentino, a 1s158 del líder.

14.44. Carlos Sainz (Williams) mejoró el tiempo de Verstappen y giró con 1m18/028, con lo cual Franco Colapinto bajó al 8º.

14.41. El piloto bonaerense quedó a 1,511 segundos del mejor tiempo, correspondiente a Max Verstappen (Red Bull) con 1m18/051. Colapinto giró con gomas blandas.

14.35. Franco Colapinto prueba en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

14.31. Comenzó la práctica libre 3.