En un partido caliente, Nápoli le ganó 3 a 1 al Inter de Lautaro Martínez

En un cotejo muy caliente, con un penal inventado, cruces al por mayor y lesiones, Nápoli derrotó como local al Inter del bahiense Lautaro Martínez por 3 a 1 y quedó como único puntero, tras continuar la 8ª fecha del Calcio.

El partido se rompió con un penal que inventó el impresentable Maurizio Mariani, a los 32 minutos de juego.

El belga Kevin De Bruyne convirtió la apertura del marcador desde los 12 pasos y sufrió una lesión muscular que no le permitió continuar en el juego.

Ya en el segundo tiempo, Nápoli llegó al segundo gol a los 9 minutos tras una gran definición del escocés Scott McTominay.

Inter se puso en partido a los 14 minutos tras un penal que generó Lautaro Martínez y que canjeó por gol el turco Hakan Calhanoglu.

Tras el 1-2, llegaron los roces. Antonio Conte --DT de Nápoli-- se trenzó con el holandés Denzel Dumfries y también se sumó Lautaro Martínez.

Luego, el local lo liquidó con un golazo del camerunés Frank Anguissa a los 21 minutos.

Mañana, Roma visitará a Sassuolo y, de ganar, también se subirá a la cima.

Principales posiciones: 1) Nápoli, 18 puntos; 2) Milan, 17; 3) Roma e Inter, 15; 5) Bologna y Como, 13; 7) Juventus y Udinese, 12; 9) Atalanta, 11; 10) Cremonese y Sassuolo, 10.