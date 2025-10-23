Bruno Ugolini: estar donde no imaginaron con Argentino, la pilcha de Tati Del Sol y las charlas con papá

Argentino fue la noticia en la noche del miércoles, porque le ganó en suplementario a Barrio Hospital, el Nº1, se generó un triple empate y salió beneficiado con el segundo lugar al completarse la fase regular del torneo de ascenso.

"Fue una noche redonda", sintetizó Bruno Ugolini, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"Los tres partidos anteriores fuimos ganando la mayor parte y ellos con la zona nos complicaron y pudieron sacarlo adelante. Ayer pasó algo similar, pero supimos entrenarlo en la semana y nos llevamos el partido", justificó.

De finalizar séptimos en la primera parte, saltaron al segundo lugar en la general. Su rival surgirá del ganador del play in Comercial-Altense.

"La ilusión es tremenda, pero no hay que volverse loco. Es un torneo que no te deja ponerte triste cuando perdés ni alegrarte cuando ganás, porque a los dos días jugás. Ahora se viene lo más lindo, que son los playoffs", aseguró.

"El primer objetivo era formar un buen grupo y se logró. Y el segundo era quedar entre los cuatro. En el primer torneo quedamos séptimos y ahora estamos segundos y nos miramos con otra cara, como diciendo, '¡somos candidatos!'", resaltó.

Y agregó: "Somos un equipo muy joven, creo que el más grande tiene 26 años. La ilusión estaba, pero no creíamos estar tan arriba. Ahora estamos con la expectativa a full".

Argentino vivió el proceso de adaptación y conocimiento del torneo por parte de Andrés Del Sol, quien se fue de la ciudad como jugador y regresó con el traje de entrenador.

"Le mete camisa, saco y a veces hasta polera, lo va a tener que mantener si seguimos así, je, je", dijo Bruno.

Y contó una anécdota respecto de la particular vestimenta de Tati en los partidos.

"En la semana previa al debut tuvimos una cena y nos había avisado que iba a dirigir de traje y camisa. Nosotros le dijimos 'bueno, te esperamos', pensando que era mentira. Y, no me olvido más, llegamos a Sportivo, entramos al vestuario y estaba sentado, cruzado de piernas y de traje. ¡Un show!", contó.

Bruno es hijo de Ariel, actual entrenador de Estudiantes, que anoche perdió ante Napostá. Después, coincidieron en su casa.

"Hablamos más de mi partido. Le quise preguntar unas cositas, pero no lo vi con muchas ganas de hablar. Hoy ya es otra cosa, je", contó.

Mirá el video completo: