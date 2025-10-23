Flamengo pierde a una de sus grandes figuras para la vuelta ante Racing

El delantero brasilero Pedro, una de las grandes figuras del Flamengo, se perderá el partido ante Racing, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, debido a una fractura en su antebrazo derecho.

Pedro, quien representó una verdadera complicación para la defensa de Racing durante todo el partido que se jugó este miércoles en el Maracaná, sufrió la lesión luego de un choque con el mediocampista Santiago Sosa.

Luego de dicha acción, el delantero quedó tirado en el piso y, luego de ser asistido por los médicos, siguió presentando molestias en la zona hasta que fue reemplazado en el minuto 27 del segundo tiempo por Bruno Henrique.

Pedro fue una de las figuras de la ida, mostrándose como referencia no solo en el área de Racing sino también colaborando en la generación de juego ofensivo y rotando constantemente con el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, su gran socio en el “Mengao”.

El partido de vuelta entre Racing y Flamengo será el próximo miércoles 29 de octubre en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda”, donde la “Academia” intentará dar vuelta el 1-0 sufrido en la ida.