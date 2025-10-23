Gustavo Costas, tras la derrota de Racing con Flamengo: “Vamos a ir a Lima”

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, se mostró muy confiado y orgulloso con lo hecho por sus dirigidos en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores, ante Flamengo de Brasil, y aseguró que están “más vivos que nunca” de cara a la posibilidad de jugar una nueva final.

Además, el DT valoró la capacidad de sus jugadores para jugar “de igual a igual”, a pesar de tener varios jugadores con problemas físicos, y afirmó que “el partido sigue abierto”.

Racing cayó por 1 a 0 en la primera semifinal de la Libertadores, en el Maracaná, y se jugará la clasificación a la final el próximo miércoles 29 de octubre, a las 21:30, en el “Cilindro” de Avellaneda.

“A nadie le gusta perder, pero estoy orgulloso de este plantel” fue la frase con la que Costas abrió la conferencia de prensa, después de caer con Flamengo con un gol sobre la hora.

El DT de 62 años se quedó con la entrega de sus jugadores, de los cuales “muchos no estaban al 100%” desde lo físico, y remarcó que se plantaron para jugar “de igual a igual”, a pesar de que el conjunto brasileño “tiene un equipazo, billetera más grande y más poder”.

Sobre el partido de vuelta, Costas opinó que la serie sigue abierta y que tienen que estar “más juntos que nunca”, tanto jugadores como hinchas, remarcando que están “vivos” y que, en el “Cilindro” se jugarán el sueño de clasificar. Sobre estos últimos, el entrenador agradeció “por todo el apoyo que le dieron al plantel” y por haber viajado hasta Brasil para alentar.

En cuanto al gol anulado del mediocampista Santiago Sosa, en el principio del segundo tiempo, el exentrenador del seleccionado boliviano afirmó “no saber” el motivo de la invalidez del mismo, aunque asumió que “habrá sido muy grande lo que hizo Sosa” para que no haya llamado desde el VAR.

Costas aseguró irse con “una bronca enorme” pero sin tristeza y reconoció el gran partido de sus dirigido, principalmente del arquero Facundo Cambeses, pieza fundamental para que la derrota fuera solo por un gol.

“Vamos a ir a Lima”, sentenció Gustavo Costas, haciendo referencia a la ciudad en la que se disputará la final de la Libertadores y con plena confianza en continuar escribiendo algunas de las páginas más doradas de la historia de Racing. (NA).