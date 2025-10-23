Preocupación en Racing por la lesión de Santiago Sosa

El mediocampista de Racing Santiago Sosa, quien es una de las grandes figuras de la “Academia”, sufrió la fractura del seno maxilar superior derecho y peligra su presencia para la vuelta ante Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores.

Sosa, quien rindió en un nivel altísimo desde que llegó a Racing a principios del 2024, recibió un fuerte codazo por parte de su propio compañero Marcos Rojo durante el final del encuentro en el que el equipo de Avellaneda perdió 1-0.

Producto de este fuerte golpe, Sosa terminó el partido con un vendaje en la cabeza mientras que a medida que pasaban los minutos su apariencia iba empeorando producto de los moretones en la zona.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Fue por esto que el mediocampista quedó en observación en un hospital, donde se le realizaron estudios y se terminó confirmando la gravedad de la lesión.

Sosa será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar los pasos a seguir, aunque todo apunta que se perderá el partido de vuelta, donde Racing intentará frente a su gente dar vuelta la serie y así meterse en la final de la Copa Libertadores por primera vez en 58 años. (NA).