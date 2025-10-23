El dólar bajó después de varios días: cómo quedaron las cotizaciones en Bahía Blanca

El dólar pudo finalmente revertir la tendencia de los últimos días y operó este jueves a la baja en todas sus variantes. En Bahía Blanca cerró -en promedio- a 1.468 pesos para la compra y 1.521 para la venta, marcando una baja de 0,58% respecto del miércoles.

En cuanto al blue, en nuestra ciudad el porcentaje de caída fue aún mayor y quedó en $1.503 para la compra y $ 1.531 para la venta. En la City Porteña se ubicó en $1.540.

Por su parte, el oficial mantuvo su valor en las pizarras del Banco Nación, y quedó en $1.505. El Turista, en tanto, marcó $1.956,50.

En el segmento financiero, el contado con liqui bajó 2,5% para cerrar en $1.572,08, mientras que el MEP bajó 2,5% y concluyó la jornada en $1.539,47.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Riesgo País, por su parte, se ubica en 1.123 puntos básicos.