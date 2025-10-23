Es oficial: Messi renovó con el Inter Miami hasta diciembre del 2028
El argentino tendrá 41 años cuando expire su contrato con las “Garzas”.
El astro argentino Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta diciembre del 2028 y todo apunta a que se retirará en el equipo estadounidense.
La noticia fue confirmada a través de una publicación en redes sociales compartida por el Inter Miami y por el propio Messi, en un video donde se observa al argentino firmando en el estadio que construye el equipo estadounidense.
Messi llegó a mediados del 2023 al Inter Miami, equipo con el que ya disputó 82 partidos y en el que anotó 71 goles y repartió 36 asistencias.
Además, fue clave para los títulos en la Leagues Cup 2023 y en la Supporters´ Shield 2024.