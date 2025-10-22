"El gobierno de Milei no defiende ni la producción ni el trabajo argentino", cargó Bahillo

El exsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y actual diputado por la provincia de Entre Ríos, Juan José Bahillo, criticó la falta de apoyo gubernamental al sector productivo argentino.

“Las economías más importantes del mundo protegen su producción, incluso otorgando subsidios -señaló-. Nosotros hacemos todo lo contrario: estamos importando naranjas de Egipto, pollos de Brasil y peras de China, cuando los productores entrerrianos tienen serios problemas para tener rentabilidad”.

En la misma línea, el referente del Frente Renovador advirtió que la política agropecuaria del gobierno de Milei, “no defiende ni a la producción ni al trabajo argentino”.

“Hay sectores de la producción de alimentos que se están viendo seriamente afectados por la importación indiscriminada -consideró-. Hace falta una agenda que promueva la producción primaria con agregado de valor, que proteja a nuestras cadenas productivas amenazadas por la importación de alimentos”.

Finalmente, el actual diputado provincial advirtió sobre la crítica situación de las economías regionales argentinas.

"Salvo la carne, que ha tenido un buen momento en los últimos meses, ningún tablero productivo está en verde -consideró-. Todos están en amarillo o rojo: la vitivinicultura, la yerba, los granos, el arroz, el sector forestal. Es claro que el tema productivo industrial no está en la agenda del Gobierno”.