A una exestrella de la NBA la arrestaron por vínculos con la mafia luego del partido inaugural

La NBA se vio sacudida en las últimas horas luego de la detención del entrenador de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y del basquetbolista Terry Rozier (Miami Heat) en el marco de una investigación por presunta implicación en una red de apuestas ilegales. Además, el ex jugador Damon Jones, quien disputó 11 temporadas en la liga, también fue arrestado.

El arresto de Billups (49 años), entrenador principal de los Blazers, está relacionado con una operación clandestina de póker que, de acuerdo con fuentes policiales citadas por la cadena ABC, tendría vínculos con la mafia y, según el FBI, la investigación está relacionada con miembros de La Cosa Nostra. En paralelo, Rozier, escolta del Heat, también fue detenido en el marco de una investigación distinta pero conectada con el mismo esquema de apuestas.

Billups, quien alcanzó notoriedad como estrella de Detroit Pistons antes de retirarse en 2014, viene dirigiendo a Portland desde los últimos cinco años. Fue arrestado en Oregón apenas unas horas después de la derrota de su equipo en el partido inaugural de la temporada ante Minnesota Timberwolves, informó el Washington Post.

Por su parte, Rozier, de 31 años, suma once temporadas en la NBA tras haber sido seleccionado en la decimosexta posición del draft de 2015 por los Boston Celtics. El miércoles, el escolta no participó en el primer partido de Miami ante Orlando.

Inicialmente desempeñó un rol secundario pero se consolidó como titular en Charlotte Hornets entre 2019 y 2024, antes de ser transferido a la franquicia de Florida en enero.

Según reportes, Rozier había sido objeto de una investigación por una actividad inusual de apuestas vinculada a su desempeño en un partido de 2023, aunque la NBA lo exoneró de cualquier irregularidad en julio.

El contexto de este escándalo se remonta a la expansión de las apuestas deportivas legales en Estados Unidos, facilitada por la derogación de la Ley de Protección del Deporte Profesional y Amateur (PASPA) en 2018. Actualmente, 38 estados y Washington, D.C., ofrecen alguna forma de apuestas deportivas legales.

Las ligas profesionales, incluida la NBA, establecieron alianzas con operadores de apuestas y obtuvieron beneficios económicos, aunque mantienen una postura de cautela ante los riesgos de un entorno sin control.