Cuatro participantes de Gran Hermano tendrán su propia serie en Navidad

Varios exparticipantes de Gran Hermano debutarán como actores en la nueva serie El Hotel de los Secretos, que se podrá ver sobre fin de año.“En Navidad, no todos los regalos son bienvenidos”, dice el afiche promocional.

Esta serie reúne a varios exconcursantes del reality de Telefe, que hasta el momento venían desarrollando su carrera en el modelaje.

Se trata de Marcos Ginocchio, ganador de la edición 2022; Tato Algorta, campeón en 2025, y sus compañeras Luz Tito y Martina Pereyra.

La novedad es que la serie se grabó en formato vertical para que se pueda ver en redes sociales. Según sus creadores, está plagada de “misterio, pasión y giros inesperados”.

Los episodios duran solamente 90 segundos y están filmados en formato 9:16 para que se pueda ver de manera vertical en los celulares. Fueron dirigidos por Jorge Bechara y el guión es de Sol Levinton.