En una noche de todos triunfos visitantes, hubo triple empate y Argentino salió beneficiado

Con cinco victorias visitantes en la misma cantidad de partidos resultó curiosa la noche, en el inicio de la última fecha de la fase regular del torneo de Segunda, César "Tito" Loustau.

El resultado más resonante fue la victoria de Argentino ante el puntero Barrio Hospital, por 72 a 70 (61-61 el tiempo regular), en cancha de Villa Mitre, siendo ambos, al cabo de la fase regular, el 1º y 2º.

Independiente, por su parte, derrotó en la Quinta a El Nacional, por 73 a 66, aunque en el triple empate el viola quedó en desventaja y cayó al cuarto lugar, siendo tercero el celeste.

Comercial, en tanto, venció a Sportivo Bahiense, por 73 a 60 y se quedó con la ventaja para el play in (entre 7º y 8º), recibiendo a Altense, que le ganó a Ateneo, por 70 a 51.

Mientras que Velocidad se impuso a Bahía Basket, por 81 a 76 y será local contra el mismo rival, en el play in 9º-10º.

Con estos resultados, ya quedaron armadas las series de playoffs por el campeonato El Nacional (3º)-Ateneo (6º) e Independiente (4º)-Sportivo Bahiense (5º).

En tanto, para conocer sus rivales, Barrio Hospital (1º) y Argentino (2º) deben aguardar que se defina el play in.

El mismo comenzará el viernes, con Comercial (7º)-Altense (8º), en cancha a definir. Y Velocidad (9º)-Bahía Basket (10º), se medirán a las 21 en el Pedro Sánchez.

Mientras que el domingo se enfrentarán el perdedor de 7º-8º con el ganador de 9º-10º, para determinar el último clasificado a playoffs.

El viernes, paralelamente, completarán la última fecha que comenzó hoy: Barracas-Pellegrini, ⁠Los Andes-Espora y Whitense-La Falda.

Barrio Hospital 70, Argentino 72

Una noche completa resultó para Argentino, porque se dio el gusto de ganarle a Barrio Hospital (72 a 70, en suplementario, tras empatar en 61), con el que había perdido en fase regular y en playoffs, y finalizó segundo, favorecido por el triple empate que se dio por el triunfo de Independiente ante El Nacional.

Barrio Hospital (70): L. Fortelli (23), E. Benedetti (12), S. Branciforte (1), J.L. Martínez (11), H. Banegas (15), fi; M. Fernández, T. Bussetti (4), A. Andreanelli (4) y T. Galant. DT: Claudio Queti.

Argentino (72): G. Parrotta (8), J. Gonzalía (16), S. Suanez (13), F. Mariezcurrena (2), G. Rausch (10), fi; M. Giovino, F. Malmesi (6), A. Puentes (5), B. Ugolini (12), R. Lorenzo y L. Peratta. DT: Andrés Del Sol.

Tiempo regular: 61-61.

Cuartos: Barrio Hospital, 15-10; 30-29 y 41-47.

Árbitros: Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y Joaquín Irrazábal.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

El Nacional 66, Independiente 73

El Nacional (66): J. Margiotta (2), J.C. Dauphin (4), N. Dulsan (15), M. Echarri (19), L. Ruiz (2), fi; S. Hamze (2), L. La Bella (5), F. Dulsan (6), B. Aceituno (6), A. Arias (1) y S. Ferrari (4). DT: Ramiro Riviere.

Independiente (73): M. Schmir (1), M. Zonza (16), J.I. De Pástena (2), A. Astradas (14), A. Ríos (23), fi; J.P. Morán (6), F. Slonimsqui (9), V. Gemetro (2) y M. Varela. DT: Javier Musumeci.

Cuartos: El Nacional, 16-13; 32-31 y 51-46.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Joel Schernenco.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Sportivo 60, Comercial 73

Sportivo (60): R. Blanco (7), G. Stach (4), G. Martínez (8), E. Miguel (4), M. Ayala (12), fi; J. Tuero, F. Escobar (8), A. Barbero (7), M. Pristupa (8) y F. Galassi (2). DT: Miguel Loffredo

Comercial (73): N. Antonelli (14), J.C. Reschini (7), M. Maina (16), M. Álvarez (5), F. Cardone (16), fi; L. Orellano (4), B. Rodríguez (5), G. Lan, M. Godoy (3) y G. Barcala (3). DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Sportivo, 14-20; 29-39 y 39-51.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Agustín Matías y Lucas Andrés.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Ateneo 51, Altense 70

Ateneo (51): M. Leiva (9), F. Percello (4), N. Ilaqua (11), B. Scholman (6), N. Bejarano (5), fi; M. Casco (5), L. Gómez (4), I. Costa (3), M. Acosta, G. Domenichetti (2), V. Ghilardi y E. Arévalo (2). DT: Alexis Amarfil.

Altense (70): M. Ortega (7), J.M. Bicondoa (12), B. Baier (12), B. D'Amico (7), N. Zanabria (9), fi; D. Agalupe, L. Jaimes (14), M. Simoncini (2), E. Pordomingo, J. Gómez (7), A. Lorca y Nahuel Altamirano. DT: Nicolás Altamirano.

Cuartos: Ateneo, 9-18; 21-24 y 35-51.

Árbitros: Horacio Sedán, Marcelo Gordillo y Mauro Guallan.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Bahía Basket 76, Velocidad 81

Bahía Basket (76): F. Salce (17), F. Ibáñez (12), E. Kloster (5), S. Ponzoni (14), J.B. Kiessling (14), fi; A. Passeggi (9), E. Jaime (5) y N. Costa. DT: Tomás Fernández.

Velocidad (81): S. Dutari (5), M. Montes (2), P. Pérez Pavón (21), A. Calderone (12), A. Icasto (25), fi; G. Berdini (7), S. Abenel, V. Périga (9) y J. Barco. DT: Alan Rava.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Marjorie Stuardo y Ariel Di Marco.

Cuartos: Bahía Basket, 18-21; 39-35 y 60-57.

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 41,5 puntos (14,5)

2º) Argentino, 40 (12)

3º) El Nacional, 40 (14)

4º) Independiente, 40 (13)

5º) Sportivo, 38,5 (13,5)

6º) Ateneo, 37 (13)

7º) Comercial, 35,5 (12,5)

8º) Altense, 35,5 (10,5)

9º) Velocidad, 34 (11)

10º) Bahía Basket, 33 (10)

11º) Espora, 30 (11) (*)

12º) La Falda, 27 (10) (*)

13º) Pellegrini, 26,5 (9,5) (*)

14º) Los Andes, 25 (8) (*)

15º) Whitense, 25 (9) (*)

16º) Barracas, 22,5 (8,5) (*)

(*) Tienen un partido menos.