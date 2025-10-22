Ingeniero White: aprehenden a una persona que circulaba en un auto que tenía pedido de secuestro

Por encubrimiento de un homicidio ocurrido el 13 de agosto de este año, personal policial de la Comisaría Tercera de Ingeniero White aprehendió hoy a una persona y le secuestró el vehículo en que circulaba.

Se trata de Nicolás David Barzola (40 años), quien fue interceptado en la intersección de las calles Quinto Astolfi y Las Palmeras (Punta Blanca), mientras circulaba a bordo de un Chevrolet Astra gris, dominio DUF-236.

El vehículo tenía pedido de secuestro activo ordenado por la UFIJ N° 5 DJBB, en el marco de la investigación por el homicidio de Raúl Oscar Barragán, ocurrido en agosto en la vía pública en la ciudad de Pigüé.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se investiga la vinculación de Barzola con el hecho, a la vez que el vehículo secuestrado quedó en la Comisaría Tercera de la vecina localidad whitense.