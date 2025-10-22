Napostá se adelantó y disfruta de verse en lo más alto de la tabla de Primera

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Napostá sumó la cuarta victoria consecutiva, mantuvo el invicto como local en esta parte del torneo, y saltó a la punta -al menos momentánemante-, tras vencer a Estudiantes, por 83 a 72, en el partido que abrió la novena fecha de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

Con esta victoria los de la Avenida obligan a Villa Mitre a ganarle mañana a Bahiense del Norte y así volver a lo alto de las posiciones, a falta de tres fechas para el cierre de la fase regular.

Los otros encuentros de mañana serán Estrella-Olimpo, San Lorenzo-Pacífico, Pueyrredón-L.N. Alem y 9 de Julio-Liniers.

Esta noche, los locales aprovecharon sus momentos de lucidez, marcando la diferencia entre un equipo sólido y otro marcado por la irregularidad.

Entre los destacados de Napostá, Guido Muzi fue el abanderado, con 23 puntos (3-8 en triples, 6-8 en dobles y 2-5 en libres), más 7 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.

También Gastón Torres aportó 17 unidades, tomó 11 rebotes y dio 3 asistencias.

En el albo, Lucas Delgado terminó con 24 puntos (4-6 en triples, 4-5 en dobles y 4-4 en libres).

La síntesis:

Napostá (83): K. Hernández, S. Vasconcelo (7), G. Muzi (23), J. Larrandart (10), G. Torres (17), fi; L. Alemañy (12), N. Quiroga (3), T. Bruni (8), N. Sánchez y E. Roth (3). DT: Fabricio Piccinini.

Estudiantes (72): R. Aguirre (6), S. Ranieri (8), L. Delgado (24), P. Santiago (3), J. García (13), fi; M. Martínez (8), J. Mitoire (10), J. Belleggia y J. Rodríguez. DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: Napostá, 18-14; 37-29 y 65-51.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Posiciones

Po. Equipo Pts. (Arrastre)

1º) Napostá, 25,5 (9,5) (*)

2º) Villa Mitre, 24 puntos (9)

3º) Olimpo, 23,5 (9,5)

4º) Pacífico, 22 (8)

5º) Bahiense, 22 (9)

6°) Pueyrredón, 21,5 (8,5)

7º) Estudiantes, 20,5 (9,5) (*)

8º) L.N. Alem, 19 (8)

9º) Estrella, 18,5 (7,5)

10º) 9 de Julio, 17 (7)

11º) Liniers, 16,5 (7,5)

12º) San Lorenzo, 16 (6)

(*) Tienen un partido más.