Napostá se adelantó y disfruta de verse en lo más alto de la tabla de Primera
Los de la Avenida vencieron a Estudiantes, por 83 a 72. Este jueves se completa la novena fecha.
Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
Twitter: @rodriguezefe
Instagram: ferodriguez_
Napostá sumó la cuarta victoria consecutiva, mantuvo el invicto como local en esta parte del torneo, y saltó a la punta -al menos momentánemante-, tras vencer a Estudiantes, por 83 a 72, en el partido que abrió la novena fecha de Primera, Aldo "Bebe" Storti.
Con esta victoria los de la Avenida obligan a Villa Mitre a ganarle mañana a Bahiense del Norte y así volver a lo alto de las posiciones, a falta de tres fechas para el cierre de la fase regular.
Los otros encuentros de mañana serán Estrella-Olimpo, San Lorenzo-Pacífico, Pueyrredón-L.N. Alem y 9 de Julio-Liniers.
Esta noche, los locales aprovecharon sus momentos de lucidez, marcando la diferencia entre un equipo sólido y otro marcado por la irregularidad.
Entre los destacados de Napostá, Guido Muzi fue el abanderado, con 23 puntos (3-8 en triples, 6-8 en dobles y 2-5 en libres), más 7 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.
También Gastón Torres aportó 17 unidades, tomó 11 rebotes y dio 3 asistencias.
En el albo, Lucas Delgado terminó con 24 puntos (4-6 en triples, 4-5 en dobles y 4-4 en libres).
La síntesis:
Napostá (83): K. Hernández, S. Vasconcelo (7), G. Muzi (23), J. Larrandart (10), G. Torres (17), fi; L. Alemañy (12), N. Quiroga (3), T. Bruni (8), N. Sánchez y E. Roth (3). DT: Fabricio Piccinini.
Estudiantes (72): R. Aguirre (6), S. Ranieri (8), L. Delgado (24), P. Santiago (3), J. García (13), fi; M. Martínez (8), J. Mitoire (10), J. Belleggia y J. Rodríguez. DT: Ariel Ugolini.
Cuartos: Napostá, 18-14; 37-29 y 65-51.
Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Juan Gabriel Jaramillo.
Cancha: Antonio Palma (Napostá).
Posiciones
Po. Equipo Pts. (Arrastre)
1º) Napostá, 25,5 (9,5) (*)
2º) Villa Mitre, 24 puntos (9)
3º) Olimpo, 23,5 (9,5)
4º) Pacífico, 22 (8)
5º) Bahiense, 22 (9)
6°) Pueyrredón, 21,5 (8,5)
7º) Estudiantes, 20,5 (9,5) (*)
8º) L.N. Alem, 19 (8)
9º) Estrella, 18,5 (7,5)
10º) 9 de Julio, 17 (7)
11º) Liniers, 16,5 (7,5)
12º) San Lorenzo, 16 (6)
(*) Tienen un partido más.