Básquetbol.

Napostá se adelantó y disfruta de verse en lo más alto de la tabla de Primera

Los de la Avenida vencieron a Estudiantes, por 83 a 72. Este jueves se completa la novena fecha.

Guido Muzi la descuelga ante Pedro Santiago. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Napostá sumó la cuarta victoria consecutiva, mantuvo el invicto como local en esta parte del torneo, y saltó a la punta -al menos momentánemante-, tras vencer a Estudiantes, por 83 a 72, en el partido que abrió la novena fecha de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

Con esta victoria los de la Avenida obligan a Villa Mitre a ganarle mañana a Bahiense del Norte y así volver a lo alto de las posiciones, a falta de tres fechas para el cierre de la fase regular.

Los otros encuentros de mañana serán Estrella-Olimpo, San Lorenzo-Pacífico, Pueyrredón-L.N. Alem y 9 de Julio-Liniers.

Esta noche, los locales aprovecharon sus momentos de lucidez, marcando la diferencia entre un equipo sólido y otro marcado por la irregularidad.

Entre los destacados de Napostá, Guido Muzi fue el abanderado, con 23 puntos (3-8 en triples, 6-8 en dobles y 2-5 en libres), más 7 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.

También Gastón Torres aportó 17 unidades, tomó 11 rebotes y dio 3 asistencias.

En el albo, Lucas Delgado terminó con 24 puntos (4-6 en triples, 4-5 en dobles y 4-4 en libres).

La síntesis:

Napostá (83): K. Hernández, S. Vasconcelo (7), G. Muzi (23), J. Larrandart (10), G. Torres (17), fi; L. Alemañy (12), N. Quiroga (3), T. Bruni (8), N. Sánchez y E. Roth (3). DT: Fabricio Piccinini.

Estudiantes (72): R. Aguirre (6), S. Ranieri (8), L. Delgado (24), P. Santiago (3), J. García (13), fi; M. Martínez (8), J. Mitoire (10), J. Belleggia y J. Rodríguez. DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: Napostá, 18-14; 37-29 y 65-51.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

 

Posiciones

Po. Equipo Pts. (Arrastre)

1º) Napostá, 25,5 (9,5) (*)

2º) Villa Mitre, 24 puntos (9)

3º) Olimpo, 23,5 (9,5)

4º) Pacífico, 22 (8)

5º) Bahiense, 22 (9)

6°) Pueyrredón, 21,5 (8,5)

7º) Estudiantes, 20,5 (9,5) (*)

8º) L.N. Alem, 19 (8)

9º) Estrella, 18,5 (7,5)

10º) 9 de Julio, 17 (7)

11º) Liniers, 16,5 (7,5)

12º) San Lorenzo, 16 (6)

(*) Tienen un partido más.

