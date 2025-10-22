Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

Nueva suba del dólar en Bahía Blanca: cómo quedaron las cotizaciones

El oficial mantuvo su valor en las pizarras del Banco Nación.

Fotos: Archivo La Nueva.

El dólar volvió a experimentar una suba en la jornada del miércoles en Bahía Blanca, y cerró -en promedio- 1.476 pesos para la compra y 1.528 para la venta, marcando una suba del 0,08% respecto del martes.

En cuanto al blue, en nuestra ciudad el porcentaje de aumento fue aún mayor y quedó en $1.538 para la compra y $ 1.556 para la venta. En la City Porteña se ubicó en $1.550.

Por su parte, el oficial mantuvo su valor en las pizarras del Banco Nación, y quedó en $1.515. El Turista, en tanto, marcó $1.969,50.

En el segmento financiero, el contado con liqui subió 0,5% para cerrar en $1.614,96, mientras que el MEP tuvo una suba similar y concluyó la jornada en $1.599,56.

El Riesgo País, por su parte, se ubica en 1.075 puntos básicos.

