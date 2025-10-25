La Policía busca intensamente a un hombre de 85 años de edad

Personal policial de la Comisaría Primera busca intensamente a un adulto mayor.

Se trata de Domingo Ianni de 85 años de edad, quien se retiró de su vivienda de calle Pastor Obligado -primera cuadra- y no hubo más novedades sobre su paradero.

Según el parte policial, el hombre falta de su hogar desde el miércoles 22 de octubre alrededor de las 15 hs.

Ante cualquier información pueden comunicarse a la Seccional Primera al teléfono 455-1902, o bien al 911.