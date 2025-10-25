La palabra de Lourdes tras la detención de su exnovio: “Es difícil, doloroso y complicado”

La cantante de Bandana, Lourdes Fernández, rompió el silencio después de los días de incertidumbre sobre su paradero y la detención de su exnovio, Leandro García Gómez.

“Debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas. Primero agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo. Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones”, comenzó escribiendo.

Respecto al vínculo con el empresario, expresó: “Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar”.

“Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace 3 años que no sabe de mí y que al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales”, disparó contra Lissa Vera, quien denunció a García Gómez por violencia de género .

Acto seguido, se refirió a su estado de salud: “Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender algunas cosas que debo tratar y acomodar”.

“Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor se hacer y lo que mas amo que es CANTAR! Gracias”, concluyó.

La cantante acompañó el mensaje con una foto en la que se la puede ver rodeada de su círculo íntimo, personas a las que eligió taparles las caras para preservar su identidad. “PD: Perdonen la facha. Tengo anginas”. (Con información de TN)