Clausura liguista: Huracán-Libertad y Sansinena-Pacífico de Cabildo le bajan el telón a la 10ª fecha

Con dos compromisos, se cerrará esta tarde la 10ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur.

En la elite de nuestro fútbol, Huracán y Libertad --puntero y escolta-- estarán frente a frente en el Bruno Lentini.

El cotejo irá a las 17 y será dirigido por Leopoldo Gorosito.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Globo marcha líder con una unidad de ventaja sobre el elenco de Villa Rosas.

La jornada se inició el viernes con el triunfo de Bella Vista ante San Francisco como visitante 3 a 0 y el empate entre Liniers y Villa Mitre (2-2) en el Alejandro Pérez.

Ayer, Olimpo y Sporting igualaron 2 a 2 en el Carminatti.

*Las tablas

--Clausura: 1) Huracán, 16 unidades; 2) Libertad, 15; 3) San Francisco, 14; 4) Liniers y Villa Mitre, 13; 5) Olimpo, 12; 7) Bella Vista, 11 y 8) Sporting, 10.

--La ​​acumulada: 1) Libertad y Bella Vista, 38 puntos; 2) Liniers, 35; 4) Huracán, 34; 5) Villa Mitre, 29; 6) San Francisco, 28, 7) Sporting, 27 y 8) Olimpo, 26.

En el Luis Molina

En el Promocional, Sansinena y Pacífico de Cabildo se medirán desde las 17.

Pablo Zaragoza será juez.

La fecha empezó el viernes con la agónica victoria de Rosario ante Dublin 1 a 0.

Y ayer, Tiro Federal venció como visitante a Comercial (2-1) y La Armonía se quedó con el clásico ante Pacífico BB (2-0).

Posiciones en la "B"

--Clausura: 1) Comercial y La Armonía, 21 unidades; 3) Tiro, 19; 4) Rosario, 17; 5) Pacífico C, 14; 6) Sansinena, 9; 7) Dublín, 5; 8) Pacífico BB, 2.

--La ​​acumulada: 1) La Armonía, 52 puntos; 2) Rosario, 47; 3) Comercial, 43; 4) Pacífico de Cabildo, 42; 5) Tiro, 35; 6) Sansinena, 24; 7) Dublín, 14 y 8) Pacífico BB, 7.

En caso de que Comercial gane el Clausura, la mejor la de tabla general jugará la Promoción.