Cómo es “27 noches”, la nueva película argentina de Netflix basada en un impactante caso real

La película argentina "27 noches" es una comedia dramática dirigida y coprotagonizada por Daniel Hendler, basada en la novela homónima de Natalia Zito e inspirada en hechos reales, y que recientemente llegó a Netflix.

En apenas unos días tras su estreno, este film sobre una impactante historia real, se convirtió en uno de los títulos más vistos de la plataforma.

La trama gira en torno a Martha Hoffman, una mujer de 83 años, adinerada, excéntrica y con un espíritu muy independiente. Sus hijas deciden internarla en una clínica psiquiátrica, alegando que padece demencia y que su estilo de vida (descrito como "vivir de fiesta en fiesta y frecuentar amantes de dudosas intenciones") amenaza su propia integridad y la de su familia.

Aquí entra en escena Leandro Casares, un perito judicial que es asignado al caso. La película se centra en la investigación para determinar si la anciana realmente sufre una enfermedad mental que justifique la internación o ha elegido vivir sus últimos años con total libertad y la internación es un intento de sus hijas por controlar su fortuna y sus decisiones.

La película es una reflexión sobre la vejez, la autonomía, los prejuicios sociales sobre la sexualidad y la libertad en la tercera edad, todo envuelto en un tono que oscila entre el drama emocional y la sátira.

El reparto principal está compuesto por destacados actores y actrices argentinos:

Marilú Marini - Martha Hoffman (la anciana internada)

Daniel Hendler - Leandro Casares (el perito judicial)

Carla Peterson - Myriam Hoffman (una de las hijas de la anciana)

Julieta Zylberberg- Alejandra Conde (ayudante del fiscal)

Humberto Tortonese - Bernardo Girves (amigo de la anciana)

Paula Grinszpan - Olga Hoffman (una de las hijas) (NA)