El delantero Leandro Díaz protagonizó un fuerte enfrentamiento contra los hinchas de Atlético Tucumán por los insultos recibidos durante el encuentro de este lunes ante San Lorenzo, válido por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025.

El duelo en el estadio Monumental Presidente José Fierro comenzó con alegría para los simpatizantes del Decano luego del gol de Marcelo Ortiz, a los 9 minutos del primer tiempo, pero sobre el cierre de la etapa inicial, el ambiente se volvió tenso.

Tras el empate del Ciclón desde el punto penal por medio de Alexis Cuello, los fanáticos del conjunto tucumano presentes en el recinto les lanzaron una lluvia de insultos a los futbolistas del plantel comandado por Lucas Pusineri. “Jugadores, la con.. de su madre”, se escuchó desde las tribunas.

Mientras el ‘Loco’ Díaz se dirigía hacia el vestuario en el entretiempo, tuvo un explosivo careo ante los simpatizantes ubicados en las gradas en el sector del túnel. El atacante de 33 años, y capitán del equipo, les apuntó con el dedo y agitó los brazos, a modo provocación, para que cantaran más fuerte.

El enojo de los hinchas de Atlético Tucumán con el plantel sería por la decisión de los futbolistas de no concentrar de cara al cruce frente a los de Boedo (se juntaron directamente al mediodía para preparar el duelo) como reclamo por no haber cobrado los premios de los últimos tres partidos: River, Talleres y Platense.

Con tres jornadas por delante, el Decano pelea por un puesto en los octavos de final del campeonato local.

* "Esto no es por la plata, a nosotros no nos hace falta plata"

Tras el encuentro, Díaz criticó fuertemente a la dirigencia, le pidió disculpas a la gente y avisó que se va del club.

"Se vive un ambiente difícil, todo en contra. A la gente la entendemos, yo más porque soy hincha", remarcó el Loco.

"Yo sé como fueron las cosas, se como el dirigente, Nacho, salió a matarnos a nosotros, que cuente todo lo que pasa. Esto no es por la plata, a nosotros no nos hace falta plata", agregó el delantero.

"Yo vine y doy la cara, pero los de arriba no dan la cara nunca. No cumple con nada", insistió.

Además, confirmó que serán sus últimos partidos en el club.

"Contra Godoy Cruz es mi último partido de local, era mi sueño retirarme con esta camiseta pero lamentablemente creo que no lo voy a poder hacer", se lamentó.