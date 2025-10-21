El Inter de Lautaro visita al Union Saint-Gilloise por la Champions League

El Inter del bahiense Lautaro Martínez visita esta tarde a Union Saint Gilloise en el marco del partido por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Lotto Park, y se podrá seguir en vivo por ESPN 2 y Disney+.

El equipo italiano, capitaneado por el Toro, es el vigente subcampeón de la Champions League y acumula dos victorias en igual cantidad de presentaciones.

Previo a este duelo venció al Ajax (2 a 0) y Slavia Praga (3 a 0).

*Probables formaciones

-Union Saint-Gilloise: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang; El Hadj, David; Rodriguez.

-Inter: Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Esposito.