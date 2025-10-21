Una artista argentina participa en la Rome Art Week 2025

Del 20 al 25 de octubre se celebra en Roma la Rome Art Week (RAW), uno de los eventos más destacados del arte contemporáneo internacional. En esta edición, la artista argentina Rocky Cervini representa al país con su muestra La trama humana, en exhibición en la Casa Argentina de Italia (Via Vittorio Veneto 7).

Con un estilo que combina figuras fragmentadas, sutileza y emoción, Cervini explora los vínculos humanos, los silencios y las huellas del pasado. A través de recortes, superposiciones y juegos de sombras, construye un territorio donde cuerpo, emoción y memoria se entrelazan.

“Parto de una experiencia personal que me haya impactado emocionalmente, intentando representar los sentimientos de cada personaje. Estos seres se escapan del plano bidimensional, reflejando los silencios sobre aquello de lo que no se habla”, explicó la artista.

Cervini, artista visual y traductora pública, ha recibido distinciones nacionales e internacionales, entre ellas la Mención NBCH y el Premio UNNE Artes Visuales (Chaco, 2024), el tercer premio del Salón Artes Visuales de La Pampa (2024) y el Certamen Mario Saslovsky (España, 2023). Ha expuesto en espacios como el Museo Raúl Lozza, el Centro Cultural San Martín y el Museo Sívori.

La trama humana puede visitarse hasta el 30 de octubre, de lunes a viernes, de 13 a 19, con entrada libre y gratuita, en la Casa Argentina de Italia, en el marco de la Rome Art Week 2025. (NA)