Viajar en el tiempo: ¿cómo y cuándo? Conferencia de un especialista sobre IA en la UNS
Estará a cargo del Dr. Ariel Fernández. Será este viernes 24 a partir de las 14 en Avda. Alem 1253. El acceso es libre y gratuito.
“La antimateria se representa como si viajara hacia atrás en el tiempo. Eso nos lleva a pensar que tal vez el tiempo mismo no sea una dimensión ‘orientable”.
Lo afirmó el Dr. Ariel Fernández, quien este viernes 24 tendrá a su cargo la disertación denominada Viajar en el tiempo: ¿cómo? ¿cuándo?
Se iniciará a las 14, en la sala de conferencias de Física de la Universidad Nacional del Sur (UNS), en el cuerpo B, planta baja, pasillo frente al ascensor (aula 23 H).
“Con esta premisa, al IA creó un nuevo modelo del universo. De allí surge la posibilidad concreta de viajar en el tiempo, generando un nuevo y turbulento debate”, amplió.
La organización corresponde al Inquisur, del departamento de Química de la UNS, y el acceso es libre y gratuito.
El Dr. Ariel Fernández, quien es bahiense y realizó sus estudios primarios, secundarios y universitarios en nuestra ciudad, es licenciado en Matemática en la Universidad Nacional del Sur (UNS) y doctorado en Físico-Química por Yale University, en los Estados Unidos.