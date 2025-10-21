Edith Hermida confesó que tiene un acosador: “No está en eje”

Edith Hermida se sinceró con el panel de Bendita y reveló que, al igual que muchas colegas que salieron a denunciar en vivo en las últimas semanas, también sufre de un hombre que la acosa y sigue todos sus movimientos.

“Me pone un poco nerviosa la verdad, porque yo me suelo reír de todo y tengo un carácter bastante desdramatizado, pero cuando empiezo a contar esto, la gente se preocupa. Hay una persona muy fan que siempre está ahí, muy pendiente de lo que hago. Es como un poco acosador”, contó Hermida en vivo.

El panelista Enzo Aguilar, quien vio al acosador de Edith en numerosas ocasiones, relató su propia experiencia: “Siempre pregunta por ella, va a todas las funciones, se queda esperándola a la salida. Y la verdad es que puede parecer amoroso, pero no deja de ser peligroso”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La humorista reveló que en una ocasión, el hombre intentó besarla sin su consentimiento y que la suele esperar afuera de los lugares que frecuenta: “Ya hace un tiempo que viene a mi casa, se queda ahí cerca. A veces está en la esquina o directamente enfrente”.

Si bien Edith se siente incómoda con las conductas de su acosador, lo calificó como “no peligroso” y pidió que no lo ataquen: “Yo no puedo decir que sea una persona mala, creo que no está en eje, por decirlo de alguna manera. No me gusta recibir tantos mensajes y tanta insistencia, pero tampoco quiero que lo agredan. No quiero que le escriban barbaridades en las redes”.

“Todo el mundo me dice que lo denuncie. Maru, que lo vio ese día cuando fui a Café Berlín, me dijo: ‘Tenés que denunciarlo’. Pero la verdad es que todavía no lo hice”, reconoció.

Según debatieron en el panel, la persona podría sufrir de erotomanía, un trastorno delirante poco común donde una persona cree que otra está secretamente enamorada de ella.

Aprovechando los minutos al aire que le dedicó a su acosador, se dirigió a él directamente: “Agradezco el cariño, el afecto, todo bien, pero no tenemos una relación y no me gusta recibir tantos mensajes. A veces compartimos demasiadas cosas en las redes, y eso también tiene consecuencias”.

En la misma linea, confesó que el hombre se comunicó con ella tras la repercusión mediática. “Está sorprendido. Dice que no se siente merecedor de la agresión que recibió en las redes. Me escribió, pero yo no le contesto. Es unilateral, habla solo”. (NA)