Denuncian a Wanda Nara por usurpación de marca en su línea de cosméticos

Una nueva polémica rodea a Wanda Nara, esta vez vinculada a su faceta empresarial. Según reveló el panelista Santiago Sposato este domingo en Infama (América TV), la empresaria y conductora fue denunciada por presunta usurpación de marca en relación a su firma de productos de belleza, Wanda Cosmetics.

"Wanda tiene una denuncia por usurpación de marca", anunció Sposato en el programa. Según explicó, el nombre de la marca ya habría estado registrado previamente por otra persona, quien asegura ser el verdadero titular de “Wanda Cosmetics” y “W Cosmetics”.

De acuerdo a la información presentada, el denunciante habría registrado esos nombres hace tiempo y los habría utilizado en emprendimientos de cosmética. “Este señor comercializaba bajo ese nombre y ahora reclama que su marca fue absorbida por la popularidad de Wanda Nara”, explicó el periodista.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El conflicto ya está judicializado, y el denunciante reclama una compensación económica de 350 mil dólares, alegando que su marca se ve perjudicada porque los potenciales compradores son redirigidos a los productos de la mediática.

Frente a estas acusaciones, el programa se comunicó con Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, quien negó rotundamente la versión del denunciante y aseguró que es su clienta quien está siendo víctima de una maniobra.

"Nosotros pedimos el cese inmediato de esta persona que está usando el nombre de la marca indebidamente", explicó Rosenfeld. “Más allá de que haya hecho un registro, nos opusimos en cuanto tomamos contacto con esto. Wanda tiene un abogado especializado en marcas trabajando en el tema”.

La letrada también cuestionó la legitimidad del reclamo.“Este señor nunca comercializó el producto. No tenía ni canal de distribución ni fabricación. Solo mandó a hacer una bolsa parecida a la de Wanda Cosmetics y ahora reclama dinero en base a eso”, afirmó con contundencia.

Además, Rosenfeld advirtió sobre una práctica habitual en el mundo de los negocios.“Hay mucha gente que registra nombres de famosos y después intenta sacar provecho de eso. No es el primer caso que vemos”, señaló.

Por ahora, la disputa continúa en la Justicia. Y hasta que no haya una resolución judicial, el conflicto entre Wanda Nara y el denunciante seguirá abierto. (NA)