El Gabinete de Milei concreta el primer cambio post triunfo electoral

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, asumirá como canciller este martes a las 17 en la Casa Rosada luego de la renuncia de Gerardo Werthein.

El funcionario saliente había enfrentado críticas internas después de la última reunión entre el presidente Javier Milei y su par de Estados Unidos, Donald Trump.

Quirno, quien es cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá como uno de sus principales objetivos potenciar la relación con Estados Unidos, en el marco de los aceitados vínculos del Gobierno con la administración del país norteamericano.

La asunción también significará el primer acto oficial de la administración libertaria después del contundente triunfo en las elecciones legislativas de este domingo.

Tras votar el fin de semana, afirmó en diálogo con un grupo de periodistas que su gestión apuntará a la liberación del comercio: "Es un honor y una responsabilidad muy grande la que me dio el Presidente de acompañarlo desde otro lugar en la Cancillería para profundizar lo que estamos haciendo en cuanto a apertura comercial con los países del mundo".

También destacó la capacidad del país y el vínculo con otros países. "Argentina tiene un potencial enorme de crecimiento en exportaciones y en inversión. Vamos a profundizar las relaciones con todos los países para aumentar la inversión para dar más trabajo en Argentina y que eso también traiga crecimiento", marcó. (con información de C5N)